核電替台灣省N千億？經長：占比不高是否賺錢需評估

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（中央社記者劉千綾台北20日電）和碩董事長童子賢昨天表示，綠能跟核能不要偏廢，核電每年可替台灣省下N千億。經濟部長郭智輝今天受訪表示，若立院通過核管法修法，經濟部會遵照法律執行；至於核電機組運轉是否能讓台電賺錢，他表示，核電占比不高，是否能讓台電賺錢還需評估。

立法院教育及文化委員會召委昨天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢表示，核電有5大優點，包括供電穩定、占用土地非常小、核能不排碳、經濟實惠及能源韌性相當好。他強調，綠能跟核能不要偏廢，兩個可以一起發展，核綠共存，這是他所衷心盼望。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會報告業務概況會前受訪表示，若立院通過核管法，法律修改後，經濟部會遵照立院通過的部分來進行。

至於核電機組運轉，是否真的能讓台電賺錢，郭智輝表示，核電發電占比不高，機組運轉是否能讓台電賺錢，還需要評估。

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媒體詢問，4月底是否可能漲水價，以及水價是否增加級距，何時會提交報告。郭智輝回應，目前水價還在研擬，會採用何種方式，內部討論過後會報行政院決定。

此外，有關民間團體指稱台電隱匿協和電廠土地污染資料，郭智輝表示，所有公務機構都是依法、依規作業，對於這個議題若有實際證明，歡迎外界提出，但若只是臆測或是推論，則不予評論。（編輯：林家嫻）1140320