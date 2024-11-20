核能發展3原則 郭智輝：核廢料處理解決即可撥雲見日

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（中央社記者劉千綾台北20日電）經濟部長郭智輝表示，新核能和傳統核能發展皆是秉持核安、核廢料處理和社會共識等3大原則，現在只剩下核廢料處理議題，「只要核廢料可以處理，（核能議題）馬上可以撥雲見日」，經濟部會借鏡國際經驗，但尚未有時間表。

國民黨立委謝衣鳳今天在立法院經濟委員會質詢時指出，美國喊出核電容量在2050年前增加2倍，估計2050年前可增加200GW，關切台灣未來如何發展核能。

郭智輝回應，行政院長卓榮泰曾說明，會持續關注新核能技術，同時秉持3大原則，包括核安、核廢料處理以及社會共識，現在只剩下核廢料處理命題；至於是否跟進美國新核能技術，他說，「如果可以跟進一定會跟進」。

郭智輝中場休息時受訪表示，民調顯示6、7成民眾支持核能，他認為民眾對核能應該會有共識，民主就是採取多數決，核能安全處理也不困難，各國也都有技術可以處理。

觀察國際核能發展趨勢，郭智輝說，面對全世界重啟核能趨勢，台灣可以參考更先進國家的核廢料處理的技術。

不過，郭智輝強調，即使核二、核三重啟或延役，在整體發電占比也很小，僅有10%，由於Re 100目標迫在眉睫，核能雖可以協助減碳，但無法協助廠商達成Re 100目標，台灣ICT、半導體和伺服器等業者以出口為主，微軟等美商也要求供應鏈使用綠電，因此政府必須盡速滿足廠商綠電需求，同時希望外界支持綠電發展。

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談及再生能源推展目標，郭智輝表示，2026年11月綠電占比達20%，總統賴清德則要求2030年綠電占比達30%，政府會透過開發地熱、水力和風光等方式，全力推動綠能發展。

此外，媒體追問，核廢料處理是指新核能還是核二和核三等既有機組，郭智輝說，新核能和傳統核能的處理條件相同，「只要核廢料可以處理，（核能議題）馬上就可以撥雲見日」，經濟部會借鏡國際經驗，但尚未有明確時間表。（編輯：林淑媛）1131120