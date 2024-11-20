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歐洲商會建議書聚焦能源交通 高仙桂：與國家希望工程願景不謀而合

2024/11/20 15:55（11/20 16:29 更新）
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圖為苗栗竹南外海的「海洋風電」。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）歐洲在台商務協會（ECCT）今天發布2025年建議書，聚焦能源安全、智慧交通、人才創新等議題，國發會副主委高仙桂表示，歐洲商會給予許多寶貴建議，這些建議方向，與總統賴清德上任後提出的國家希望工程願景，不謀而合。

歐洲商會今年建議書主題為「建構2050新台灣：共創願景」，闡述政府與ECCT共同擁有的目標與願景，並提出具體建議。

在推動能源安全和永續性方面，歐洲商會建議在中央政府層級加強協調，例如成立一個部會間的工作小組，或指派單一機構協調不同的利害關係人，這個機構或辦公室應具有足夠的權限和資源，以支援申請人解決在各政府機關處理的許可過程中所遇到的問題。

提供風能計畫健全的投資環境方面，建議引入及時的財務支持或政府支持的再生能源採購平台，並加強現有的國家信用保證機制，協助專案融資。離岸風場開發方面，歐洲商會呼籲政府建立彈性機制來促進在地化，加強專案可行性以及其供應商的國際競爭力，以打造一個更永續的市場。

智慧交通方面，歐洲商會認為台灣需要更具吸引力的政策與鼓勵措施，才能促進電動車的普及性；建議延續或增加對電動車的稅務優惠，包括貨物稅、牌照稅，以及降低奢侈稅，並提供補助以加快充電基礎設施的建設，以及放寬充電設施興建的相關法規。

另外，歐洲商會指出，台灣面臨白領和藍領工人短缺的問題，面對勞動基準法及相關法規某些方面不符合現代勞動力的需求，政府應放寬對工時嚴格記錄的要求，特別是對於高階主管和遠距工作人員。此外，創建家庭友善環境有助於促進女性勞動力，提供外籍人士平等待遇，則可吸引優秀人才。

高仙桂今天作為政府代表，接受歐洲商會建議書，她致詞時表示，建議書給予許多寶貴建議，其實與賴總統提出國家希望工程的願景不謀而合，未來政府施政時，會把建議納入，希望打造更具韌性的台灣。

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高仙桂表示，能源方面，政府將全力衝刺光電、風電，達成2026年裝置容量的目標，同時發展地熱、氫能等創新能源，確保企業買到足夠綠電，供電也不會有任何疑慮，「非常認同商會所提，確保淨零跟能源的安全，是政府重中之重」。

高仙桂也說，近幾年台灣與歐洲交流呈現前所未見的盛況，意味在全球地緣政治紛擾之下，民主國家正全力打造安全、可信賴的供應鏈，台灣與歐盟會是最好夥伴。（編輯：潘羿菁）1131120

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