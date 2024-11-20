川普上任推翻綠能趨勢？歐洲商會：歐洲續朝永續前進

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）川普即將強勢重返白宮，他主張關稅制裁、不重視氣候變遷，外界憂心將衝擊全球經貿秩序及減碳路徑，不過歐洲商會執行長何飛逸表示，歐洲仍會繼續朝永續的方向前進。至於地緣政治對台灣的影響，理事長尹容認為，目前沒看到對台灣的影響。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天發布2025年建議書，今年建議書主題為「建構2050新台灣：共創願景」，建議書涵蓋ECCT 25個產業與委員會的議題，共提出189項議題，其中包括124項延續議題以及65項新增議題。

建議書中，花了相當篇幅談論推動能源安全和永續性、提供風能計畫健全的投資環境，以及為了達到減碳目標，可透過哪些方式促進電動車發展，顯見歐洲商會對於綠能、永續相關議題的重視。

媒體關注，美國總統當選人川普立場鮮明，偏好傳統能源，不關心氣候變遷議題，是否將影響歐洲商會的立場。

ECCT理事長尹容（Giuseppe Izzo）數次以「Nobody knows」形容川普，他表示，歐洲商會當然有跟政府代表討論過，關於對綠能發展正面及負面的影響，但沒有人能預測川普上任後的作法，因此目前沒辦法下定論，只能等川普上任後，觀察其實際政策執行狀況。

不過何飛逸表示，歐洲仍會繼續朝永續的方向前進。

也有媒體關注，川普上台後，恐使地緣政治緊張局勢升溫，怎麼看待此議題。尹容表示，從歐洲商會的立場，最重要目標是照顧所有歐洲到台灣投資的企業，如果真的發生地緣政治緊張或衝突事件，可能影響歐盟在台投資狀況，導致金額、項目減少，但目前沒有看到此情形，甚至投資金額還上升。

尹容表示，現在沒有看到立即性的地緣政治衝突事件出現，當然如果未來發生而衝擊企業投資，屆時歐洲商會會商討對策或因應計畫。（編輯：翟思嘉）1131120