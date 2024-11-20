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川普重返白宮 三三會籲助台廠布局降低依賴單一市場

2024/11/20 15:14
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（中央社記者劉千綾台北20日電）美國總統當選人川普明年重返白宮。三三會理事長林伯豐表示，美國是台灣的第2大出口市場，最大的對外投資國，政府應積極洽簽台美避免雙重課稅協定、台美雙邊貿易協定；為協助產業多元布局，也要推動台廠在海外建立更多生產基地，降低對單一市場的依賴。

三三會今天舉辦11月例會，林伯豐致詞表示，川普將重回白宮，其政策核心為重振國內製造業，提高關稅減少貿易逆差，可能會對台灣產品課徵10%至20%關稅，影響台灣出口競爭力，也會要求台灣半導體企業將產能及研發轉移至美國，台灣高科產業的領先優勢面臨挑戰。

林伯豐進一步指出，美國政府可能要求台灣購買更多美國武器，將大幅增加台灣的財政壓力。

林伯豐表示，美國是台灣的第2大出口市場，最大的對外投資國，美國經貿政策不只牽動台灣外銷，更攸關廠商的投資布局，對台灣經濟更有重大的影響，因此提出4點建議。

首先，台灣企業未來無法避免的要到美國投資，林伯豐建議，政府應積極進行台美避免雙重課稅協定、台美雙邊貿易協定（BTA）的談判。

為協助產業多元布局，林伯豐表示，須推動台灣企業在海外建立更多生產基地，不管是對美國或中國市場，都應降低對單一市場的依賴。

在擴大研發投入方面，林伯豐呼籲，加強在半導體及新興技術研發，包括6G、人工智慧物聯網（AIoT）、量子計算等，維持台灣高科技產業在技術上自主性以及領先優勢。

林伯豐指出，政府應考量台灣人民生命及財產安全，購買再多的軍火，台灣也得不到安全的保障，只有釋出善意，避免發生類似烏克蘭的戰爭，理性的選擇「唯有和平」。

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此外，林伯豐表示，希望立法院能盡快完成財政收支劃分法修正草案的審查工作，由於該法案自1999年1月25日，迄今已逾20年，有通盤檢討的必要，中央應釋出更多預算，將統籌分配稅款餅變大，讓地方實施財政自主性，以利地方政府進行建設。

林伯豐建議，以實際人口比例做為分配基準，中央與地方的分配比例明確化，提升地方財政自主性，增加共分稅項目。（編輯：楊凱翔）1131120

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