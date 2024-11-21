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輝達財報出爐股價震盪 法人：台股回測關注基本面

2024/11/21 08:28
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（中央社記者江明晏台北21日電）市場憂心俄烏戰爭升級，美股漲跌互見，輝達（NVIDIA）於盤後公布財報，雖優於預期，但引發利多出盡聯想，盤後股價下跌；台股20日跌160.44點，收在22688.36點，法人指出，台股震盪走低回測季線，市場焦點將逐步回歸基本面。

市場憂心俄烏戰爭升級，同時靜待科技巨擘輝達（NVIDIA）財報，美股20日收盤互有漲跌。道瓊工業指數上揚0.32%、標準普爾指數平盤、那斯達克指數下跌0.11%、費城半導體指數下滑0.71%。

輝達在美股盤後公布第3季財報，調整後每股盈餘（EPS）為0.81美元，營收達351億美元，預估第4季營收達375億美元，上下浮動2個百分點，均高於分析師預估。但輝達股價盤後一度跳水下挫約5%，隨後跌勢收斂跌約1%。

台股20日跌160.44點，收在22688.36點。

針對美股震盪，法人指出，投資人對俄烏停火前景感到不安，打壓市場情緒，加上謹慎等待NVIDIA財報，以及關注美國後續處理稅收政策、政府債務上限的難題；NVIDIA財報與財測均優於市場預期，但美股盤後股價卻下挫，因市場擔憂成長速度放緩，Blackwell出貨的利多消息已反映在股價上。

法人指出，美國大選後台股震盪，主要關鍵在於明年1月川普上任後，包括貿易、關稅、外交、國防乃至於與台灣息息相關的半導體產業，都存在政策不確定，加上聯準會主席鮑爾表明未來不會急於降息，資金面形成轉折，致大盤震盪走低回測季線，市場焦點將逐步回歸基本面。（編輯：林家嫻）1131121

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