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投資人擔憂美國利率展望 亞股走勢分歧

2024/11/18 19:18
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（中央社香港18日綜合外電報導）投資人擔憂美國總統當選人川普上台後恐引發通貨膨脹再次升溫，因此調降對美國聯邦準備理事會（Fed）調降利率的預期，美國股市上週應聲以挫跌收尾，亞洲股市今天則走勢分歧。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週示警不會預設降息步伐，消息也打擊市場樂觀氣氛。投資人同時持續關注川普（Donald Trump）挑中的內閣人選，當中已有幾位對中國鷹派人士。

外界預期，川普第2任期內將對自中國進口貨品課徵嚴厲的新關稅。這使得投資人更加不安，擔憂世界前兩大經濟體美中兩國爆發新一輪貿易戰。

華爾街股市3大指數上週五收盤全數挫跌，其中那斯達克指數跌逾2%。利空還來自前一天鮑爾關於利率的發言。

另一方面，投資人靜待美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）本週將發布的財報。由於AI相關產品需求大爆發，輝達今年已帶領一波科技類股漲勢。

香港股市今天收盤勁揚0.8%，因外界看好中國當局繼近期宣布連串振興措施後，還會推出刺激政策。北京另呼籲企業加緊努力提高股東報酬，也為港股提供支撐。

雪梨、首爾、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市今天也全數收漲。但東京股市終場下挫1.1%，上海股市收跌0.2%，新加坡、台北和雅加達股市也收低。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1131118

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