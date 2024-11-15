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聯準會主席喊不急著降息 亞股收盤走勢分歧

2024/11/15 18:16
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（中央社香港15日綜合外電報導）中國最新消費數據呈現擴大增長，但這項利多不足以蓋過美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾暗示降息步伐將放緩、引發投資人對美國利率走勢的擔憂，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，過去1週因美國和中國可能再度爆發具破壞性貿易戰的疑慮，導致亞股陷入苦境，在本週最後交易日仍以充滿不確定性表現作收。

中國今天公布，10月零售銷售額較去年同期成長4.8%，漲幅較9月擴大且遠優於預期，並創下今年2月以來最佳表現，令人對世界第2大的中國經濟體燃起希望。

然而，鮑爾（Jerome Powell）昨天的一番發言打擊了美國調降利率的希望。他在一場演說中，對於世界最大的美國經濟體表現，以及聯準會官員努力讓通貨膨脹率朝其目標2%降低的進展，都有樂觀說法。

正因美國通膨率朝目標方向發展，聯準會官員得以在今年9月開始降息，上週又再度調降。儘管預料12月還會再降，但鮑爾預警，美國利率路徑「並非預設」，且經濟「並未釋出我們有必要急著降息的任何信號。」

加上昨天公布的數據顯示，美國躉售物價漲幅升溫；前一天的數據則呈現美國消費者物價漲幅符合預期。這些數據進一步打擊降息希望，投資人如今正應聲減少美國明年降息的預估次數。

東京股市今天收盤小漲0.3%，未受日本經濟成長放緩的消息影響；雪梨、新加坡、台北和菲律賓股市也都收高。

但上海股市收挫1.5%，香港股市收低0.1%，首爾、威靈頓、曼谷和雅加達股市也都收跌。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1131115

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