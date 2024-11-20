歐洲商會籲風電國產化須彈性 國發會：全力衝刺綠能

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）歐洲商會今天發布2025年建議書，關切台灣離岸風電國產化政策，歐洲商會表示，產業關聯政策已是3-1與3-2期選商，決定獲配風場的主要因素，這促使開發商盡可能承諾產業關聯執行方案以獲配，導致難以開發執行相對可負擔綠色能源價格的專案，建議產業關聯政策應彈性化。

國發會副主委高仙桂表示，政府仍是全力衝刺光電及離岸風電，完成風場3-1、3-2期，是「不能迴避且一定要達成的任務」。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天發布2025年建議書，今年建議書主題為「建構2050新台灣：共創願景」，建議書涵蓋ECCT 25個產業與委員會議題，共提出189項議題，其中包括124項延續議題以及65項新增議題。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）表示，肯定台灣政府過去一年來的努力，去年建議書中所提出的議題，有24%取得進展，成績是近年來最佳。尹容並於會中正式將建議書交給政府代表、國發會副主委高仙桂。

政府近年力推離岸風電，過程中也借重歐洲企業的經驗，不過因經濟部釋出國產化鬆綁訊息，遭歐系開發商質疑政策反覆，引發爭議。

歐洲商會建議書中也指出，台灣在能源安全與穩定方面，能源政策的規劃與執行缺乏跨部門的協調，且投資不足；再生能源方面，由於法規限制，以及缺乏財務支持、有效的市場機制以及對利害關係人的明確定義，導致再生能源發展進度落後於政府目標。

歐洲商會指出，台灣短期再生能源目標已然無法實現，若再不採取一致的行動，中長期目標也將落空；希望政府提供風能計畫健全的投資環境，產業最大挑戰在於目前仍無任何第三階段區塊開發專案融資到位，將增加2027年至2028年如期併網的困難與風險。

如果要克服此挑戰，歐洲商會指出，關鍵在於提供風能計畫一個健全的投資環境，作法包含引入及時的財務支持或政府支持的再生能源採購平台，並加強現有的國家信用保證機制協助專案融資。

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同時，歐洲商會建議政府成立跨部會組織來協調不同利害相關人，整合政府各部門的相關法規和許可程序，以精簡許可流程，加速審查，避免影響專案時間進程。

歐洲商會特別針對離岸風電開發的產業關聯政策，指出台灣政府應審視並修正在潛力場址、3-1與3-2期行政契約執行上的障礙，此外，產業關聯應導入彈性，因為產業關聯政策已成為3-1期與3-2期選商中，決定獲配風場的主要因素，這促使開發商盡可能承諾產業關聯執行方案以獲配，導致難以開發執行相對可負擔綠色能源價格的專案。

高仙桂表示，風場3-1、3-2期是不能迴避且一定要達成的任務，政府會全力解決風場相關議題，而且政府將全力衝刺太陽光電及離岸風電，達到短期裝置容量的目標。（編輯：潘羿菁）1131120