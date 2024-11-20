本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
勞動部公務員輕生案 卓榮泰鞠躬致歉：全案移送檢調追究責任
首頁 / 產經

歐洲商會籲風電國產化須彈性 國發會：全力衝刺綠能

2024/11/20 15:25（11/20 16:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北20日電）歐洲商會今天發布2025年建議書，關切台灣離岸風電國產化政策，歐洲商會表示，產業關聯政策已是3-1與3-2期選商，決定獲配風場的主要因素，這促使開發商盡可能承諾產業關聯執行方案以獲配，導致難以開發執行相對可負擔綠色能源價格的專案，建議產業關聯政策應彈性化。

國發會副主委高仙桂表示，政府仍是全力衝刺光電及離岸風電，完成風場3-1、3-2期，是「不能迴避且一定要達成的任務」。

歐洲在台商務協會（ECCT）今天發布2025年建議書，今年建議書主題為「建構2050新台灣：共創願景」，建議書涵蓋ECCT 25個產業與委員會議題，共提出189項議題，其中包括124項延續議題以及65項新增議題。

歐洲商會理事長尹容（Giuseppe Izzo）表示，肯定台灣政府過去一年來的努力，去年建議書中所提出的議題，有24%取得進展，成績是近年來最佳。尹容並於會中正式將建議書交給政府代表、國發會副主委高仙桂。

政府近年力推離岸風電，過程中也借重歐洲企業的經驗，不過因經濟部釋出國產化鬆綁訊息，遭歐系開發商質疑政策反覆，引發爭議。

歐洲商會建議書中也指出，台灣在能源安全與穩定方面，能源政策的規劃與執行缺乏跨部門的協調，且投資不足；再生能源方面，由於法規限制，以及缺乏財務支持、有效的市場機制以及對利害關係人的明確定義，導致再生能源發展進度落後於政府目標。

歐洲商會指出，台灣短期再生能源目標已然無法實現，若再不採取一致的行動，中長期目標也將落空；希望政府提供風能計畫健全的投資環境，產業最大挑戰在於目前仍無任何第三階段區塊開發專案融資到位，將增加2027年至2028年如期併網的困難與風險。

如果要克服此挑戰，歐洲商會指出，關鍵在於提供風能計畫一個健全的投資環境，作法包含引入及時的財務支持或政府支持的再生能源採購平台，並加強現有的國家信用保證機制協助專案融資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同時，歐洲商會建議政府成立跨部會組織來協調不同利害相關人，整合政府各部門的相關法規和許可程序，以精簡許可流程，加速審查，避免影響專案時間進程。

歐洲商會特別針對離岸風電開發的產業關聯政策，指出台灣政府應審視並修正在潛力場址、3-1與3-2期行政契約執行上的障礙，此外，產業關聯應導入彈性，因為產業關聯政策已成為3-1期與3-2期選商中，決定獲配風場的主要因素，這促使開發商盡可能承諾產業關聯執行方案以獲配，導致難以開發執行相對可負擔綠色能源價格的專案。

高仙桂表示，風場3-1、3-2期是不能迴避且一定要達成的任務，政府會全力解決風場相關議題，而且政府將全力衝刺太陽光電及離岸風電，達到短期裝置容量的目標。（編輯：潘羿菁）1131120

#台灣
#經濟部
#歐洲
#歐洲商會
#高仙桂
#國發會
#尹容
延伸閱讀
歐洲商會建議書聚焦能源交通 高仙桂：與國家希望工程願景不謀而合
高仙桂
國發會擬修法發全球菁英卡 在台1年即可申請永居

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：