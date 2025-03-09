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童子賢：台積電擴大對美投資 說掏空台灣是多慮了

2025/3/9 11:00
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）和碩董事長童子賢上午前往民眾黨論壇演講前表示，台積電擴大赴美投資說成掏空台灣根本是多慮，生產基地挪移到國外有許多專業考量，鴻海和廣達投資中國大陸，外界也不會以「掏空」解讀。

有媒體詢問童子賢擔任民進黨智庫新境界文教基金會要職，今天卻願意在民眾黨論壇演講，是否有何政治涵義。童子賢回應，台灣2300多萬人口，若內部都不能溝通，「何以對外向全球80多億人溝通？」他笑說，不同黨派相互討論公共政策，有益身體健康。

民眾黨今天上午舉辦「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，邀請童子賢出席演說，童子賢在會前接受媒體採訪。

對於部分人士認為台積電擴大赴美投資是掏空台灣的說法，童子賢不以為然，他認為「這是多慮了」，童子賢以鴻海在中國鄭州擴大投資、廣達在上海投資為例形容，外界不會就此解讀鴻海或廣達就是掏空台灣。

童子賢說，自己長年在產業界與華碩合作、建立和碩發展代工、打造隱形眼鏡品牌晶碩光學等經驗來看，產業生產基地往別的國家挪移，主要是為了就地接近原料、市場、客戶、或是技術等因素，是專業考量。

童子賢舉例，施振榮曾長期擔任台積電董事，施振榮也不會用掏空形容台積電擴大對美國投資。

童子賢表示，從個人角度來看，他希望台積電多多投資台灣，但人力、電力等需求也是考量主因。

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此外，對台灣能源布局看法，童子賢指出，台灣多以進口能源包括石油、天然氣等為主，儘管台灣長期發展地熱，但地熱能源占比也不到0.5%，台灣長期透過進口能源，必須找尋最有效率的能源發電方式。

他指出，台灣民眾長期享有物美價廉的電力，主要是政府多年來均透過補助台電方式讓電價便宜，若台電回歸市場機制，他認為可以是選項之一。（編輯：林淑媛）1140309

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