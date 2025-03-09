童子賢赴民眾黨演講談用電 重申核能對台灣很重要

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢今天在民眾黨論壇演講表示，用電效率是21世紀國家是否進步的要點，台灣大力發展人工智慧、電動車、晶片等附加價值高產業，都需用到電力，核能對台灣非常重要，台灣寸土寸金，珍貴國土不應該浪費在效率低的風力和太陽能發電。

童子賢去年5月接受財經節目專訪，主張核二、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠。同月在AI PC產業前景座談會，當時他也表示，能源政策必須超乎藍綠和政黨，「電力即國力」，台灣在電動車、AI、晶片3大領域的用電增加不必忌諱。

民眾黨今天上午舉辦「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，邀請童子賢出席演說。

談到戰爭風險對產業及美國政策影響，童子賢指出，若戰爭爆發，需要大量的工具機和車床等機械設備，但目前全球60%的工具機製造產能，集中在中國長江三角洲和珠江三角洲，而美軍需要的急救包，大部分都在中國浙江生產，這使得美國改變政策，從前總統歐巴馬以來便高舉製造業回流美國的旗幟。

童子賢也以中國無人機產業為例指出，中國在無人機整機和零組件全球市占率超過6成，掌握紅外線攝影以及透過AI軟體因應氣流變化維持飛行穩定等關鍵技術，中國也把無人機產業視為「護國神山」進行管制，限制出口至美國，間接促使美國與台灣洽商合作無人機。

觀察台積電地位，童子賢引述數據說明，全球半導體產值已達6200億美元，其中半導體代工產值1800多億美元，半導體代工過半產值由台積電掌握，這也是為什麼台積電對全球半導體產值占有重要地位。

隨著演算技術能力不斷突破提升，童子賢指出，人工智慧（AI）晶片對國家重要性不下於石油，AI應用也讓產業發展重新洗牌，打造各種新生活模式，帶給台灣產業更多發展空間。

他預期在21世紀，人工智慧、電動車、晶片等，會是象徵財富的三大產業，這三大產業都需要電力。他引述數據指出，全球石油每年消耗規模3兆美元，但全球電力每年消耗規模達6兆美元，電力會是21世紀國家力量的核心，電的效率就是產業的效率，電的成本就是國家的成本，用電效率才是21世紀國家是否進步的要點。

童子賢說，台灣目前追求附加價值高且大力發展的產業，都需用到電力。他認為，核能因此對台灣非常重要，其發電相對穩定，經濟實惠，有助能源韌性，從半導體到傳統鋼鐵業，電能否精密可控且穩定，攸關產線良率和製造品質。

此外，童子賢指出，核能占地相對小，風力和太陽能需要廣大的國土，而台灣土地寸土寸金，需要通盤考量國土規劃，珍貴的國土不應該浪費在效率低、且易受氣候變化影響的風力和太陽能發電，而一旦使用，農耕用地恐不復見。

至於液化天然氣（LNG），童子賢表示，天然氣供應易受冬季和戰爭變數影響，價格波動大，他以烏克蘭為例，俄烏戰爭打到現在烏克蘭仍可供電，就是56%供電比例採核能發電，而台灣天然氣供應高度仰賴進口，且儲存量有上限，並易受戰爭風險變數影響。

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談到美國在全球布局，童子賢指出，若美國要執行「中國加一」（China plus one）政策，布局人口數量超過1億人、且具有產業供應鏈合作經驗的國家，才有經濟意義，這些市場包括印度、越南、墨西哥、加上印尼等。

談到製造業回流美國政策是否可行，童子賢表示，美國總統川普想以關稅等「七傷拳」方式、加速製造業重返美國，是否影響物價、通膨、國際領導地位等，可能性無法排除。（編輯：楊凱翔）1140309