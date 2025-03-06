台積電為何加碼美國投資？魏哲家6大關鍵問答

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（中央社記者吳家豪台北6日電）台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），外界關注如何保留台灣半導體核心競爭力、是否面臨政治壓力以及會不會排擠在台灣的投資計畫，台積電董事長魏哲家針對6大關鍵提問一一說明。

總統賴清德與魏哲家今天共同召開記者會，魏哲家說，美國生產線到明年已經全滿，2027年要蓋的生產線也已經被訂，擴大美國投資是為了滿足客戶需求，並非為了補貼，台積電只要求公平，不怕競爭。他也強調，美國投資計畫不會影響台灣投資，在台灣要蓋11條產線還是不夠，已請賴總統幫忙多找土地。

台積電擴大美國投資原因？

魏哲家表示，台積電到台灣以外的每個地方蓋生產線，都是為了客戶的需求，從來沒有違背過。4年前台積電赴美投資，是因為美國客戶需求，現在加大投資，是因為美國客戶需求量非常大。

在這次重大投資前，台積電做過非常多分析，與所有客戶都溝通過，結果發現台積電目前在美國擴展計畫不夠，無法滿足他們的需求，因此內部開始討論，「那麼貴的地方，為什麼要擴展生產線」，客戶需求永遠是台積電最大的考量。

美國客戶需求多大？

魏哲家說，美國生產線到現在為止已經全滿，明年也滿了，後年要蓋的生產線也已經被訂了。當然台積電也有其他考量，例如成本、當地人才、當地水電，都盡量與當地政府合作，並與當地大學合作培育更多人才。

他說，台積電在台灣也是這樣做，感謝台灣政府，讓台積電在水、電、土地和人才方面沒有後顧之憂。

為何要在美國蓋研發中心？

魏哲家指出，台積電在全世界的生產線與對手不同，台積電的生產線投產後，會自己努力研發繼續前進，每一年都在進步，「我不客氣地講，我的對手沒有這方面功力」，他們所有前進都要放在研發。台積電每條生產線的製程改進人員，都可以稱作研發人員，「這是我們很大的優勢」。

舉例來說，台積電5奈米是真正的研發人才做出來的，4奈米是生產線人員做出來，3奈米是研發人才做出來，N3P是生產線人員做出來。能讓生產線繼續往前進，就是研發人員。

魏哲家也進一步解釋「生產線研發人員」與「真正研發人員」的不同，台積電正在計劃做到1.0奈米，是真正的研發人員在做，目前約有1萬人，是台積電往前進的中心，需要相當大的努力，不是生產線可以做得出來。

台積電希望利用當地人才，其實美國人才很好，無論客戶需要台積電去哪裡，從一開始生產就要靠自己，不必靠台灣支持往前進，這是台積電每一條生產線都有的特性。

美國總統川普和台積電董事長暨總裁魏哲家3日在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝設施及1間主要研發團隊中心。中央社製圖 114年3月4日

美國擴大投資會影響台灣投資？

魏哲家表示，美國擴大投資1000億美元的計畫，不會影響台灣投資，台灣要蓋的生產線還是不夠，已請賴總統幫忙多找一些土地，讓台積電可以蓋生產線。

他說，只要有做人工智慧（AI）的客戶，都來找台積電，要台積電承諾很大的數字，「我沒辦法」，因為土地還有一些問題，幸好賴總統答應幫忙。在往後幾年，台積電會有十幾條生產線，一定要繼續投資，即使加上1000億美元的美國投資，按照台積電的預期，還是不夠，當然也要看對手怎麼做。

台積電有獲得美國政府承諾租稅優惠或其他補貼？

魏哲家直言，「我只要求公平」，無論對他個人或整個台積電員工都一樣，「我們不怕競爭」，無論在哪個地方蓋生產線，「我們永遠是最棒的」，不是因為補助才去，而是因為客戶的需求。

他說，台積電之所以能夠成功，是因為與客戶互相配合、互相努力，台積電有很多技術的進步，是跟客戶討論出來，客戶也信任台積電。台積電創辦人張忠謀曾講過Great Alliance（大聯盟）的概念，台積電與供應商及客戶全部聯合起來，進步特別快，這是台積電能贏別人的原因。

如何確保核心競爭力根留台灣？

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魏哲家以2奈米的生產流程為例，他很感激台積電研發人員做出相關技術，但還不夠好，因為量不夠大，所有技術必須經過量的考驗才算完成，就像張忠謀所說，要有經驗曲線，才有辦法進步。

魏哲家表示，新製程經過優化之後，才真正交給生產線，生產線拿到技術還要再改進，過程中又改機器，這不像換一個品牌的電冰箱重新插電就好，機器底下管線全部都要改，直到真正生產後還在改，改完之後才有能耐把一個生產線擴展到2、3個生產線，其中包含擴展到美國的生產線。（編輯：潘羿菁）1140306