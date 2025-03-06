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台積電赴美擴大投資 卓榮泰：在台灣所有計畫不會變

2025/3/6 11:57（3/6 12:08 更新）
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行政院長卓榮泰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北6日電）台積電宣布赴美擴大投資，各界關注台灣能否持續保有半導體製造優勢。行政院長卓榮泰今天說，台積電布局世界的前提是根留台灣，且台積電在台灣既定投資計畫都不會生變，全球研發中心也會在台灣，赴美擴大投資只是將台灣的實力向國際延伸。

美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠等設施。

各界關注台灣能否持續保有半導體製造優勢，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰在院會中表示，台灣的實力向國際延伸是好事，這也是根本之道，且他與行政院副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清都有與產業界頻繁接觸，充分瞭解產業根留台灣、向世界發展的重要性

卓榮泰強調，政府充分瞭解也掌握訊息給予適當協助，藉此將台灣力量向世界延伸，建造民主產業供應鏈，這是台灣利益以及世界共同利益，產業界同時也了解，政府希望台灣保持關鍵技術地位，並維護在世界的產業鏈地位。

至於台積電在台灣的投資計畫，卓榮泰說，台積電布局世界的前提是根留台灣，不僅把台灣作為先進廠房所在地，更重要還有全球研發中心在台灣，台灣是世界科技晶片最重要基地，且台積電已經說明，在台灣與日本投資計畫都不變，目前還有9座先進製程廠房規劃在台灣興建，CoWoS廠房也有2座。

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卓榮泰也引用民間機構調查指出，2035年台積電在台灣的產能比重會超過80%，而當台積電擴大布局與國際合作時，政府會當台積電後盾，讓其以台灣為本向世界出發。

他還強調，請部會持續協助中小企業打開國際通路，也請地方發揮高效率，協助國內廠商以及世界大廠在台投資，透過中央地方充分合作，讓台灣關鍵地位與日俱增，因為台灣越被世界看見，台灣就越安全。（編輯：林淑媛）1140306

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