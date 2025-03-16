亞利桑那州長訪台 將晉見賴總統、會晤台積電高層

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（中央社記者楊堯茹台北16日電）外交部今天表示，美國亞利桑那州長郝愷悌今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德，也將和台積電高層及其他企業代表會晤，進一步深化雙方互利互惠的夥伴關係。

外交部晚間發布新聞稿指出，美國亞利桑那州長郝愷悌（Katie Hobbs，另譯霍布斯）16日至19日率團訪台，此行是郝愷悌上任以來第2次訪問台灣，彰顯對台灣的重視，外交部表達誠摯歡迎。

訪團在台期間將晉見賴總統，接受外交部長林佳龍款宴，拜會經濟部以及台積電等重要企業，並與台灣產業代表交流拓展雙邊商機。

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外交部指出，台灣為亞利桑納州第8大出口市場及第5大進口來源，雙邊經貿關係緊密，台積電3月稍早和美國川普總統共同宣布將增加對美投資1000億美元，成為外國對美最大直接投資案，攜手打造更具韌性的半導體供應鏈。

外交部說，此次郝愷悌率團來訪，也將和台積電高層及其他企業代表會晤，展現拓展雙邊經貿合作及多領域關係的決心，進一步深化雙方互利互惠的夥伴關係。（編輯：楊蘭軒）1140316