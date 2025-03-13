因應川普關稅戰 和碩宣布赴美設廠估今年量產

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（中央社記者吳家豪台北13日電）美國總統川普關稅政策多變，牽動科技業產能布局。代工廠和碩共同執行長鄭光志今天在法人說明會表示，伺服器產品除了在桃園設有生產基地，今年也規劃建置北美製造基地，就近服務美國客戶，預計今年進入量產。

鄭光志表示，去年和碩已經針對台灣客戶進行伺服器產品第一次驗證，今年第1季會做最終驗證，預期客戶會在第2季開始小量下單，下半年平順發展。

除了台灣客戶之外，鄭光志指出，和碩的輝達GB200伺服器已於1月送到美國中型雲端服務供應商（CSP），測試結果雙方都還算滿意，相較於同業測試狀況幾乎平起平坐，和碩產品甚至還有一點進度超前，相信可以吸引到更多客戶。

鄭光志強調，伺服器的生意型態與其他產品有很大區別，有些機台要送到客戶機房或新的資料中心進行整體驗證，測試完之後若有新需求，客戶才會下單，現在很難預測今年和明年會有多少需求，期望今年下半年可以爭取到更多出貨的成績，並延續到明年。

和碩共同執行長鄧國彥指出，今年資本支出將達3億至3.5億美元（約新台幣98.9億元至115.4億元），原本規劃用於擴充產能尤其是設備，但因為川普關稅政策影響，和碩可能設立新廠，資本支出也可能上調。

針對3大產品線今年展望，鄧國彥表示，資訊產品第1季受到淡季和關稅因素影響，筆記型電腦出貨量將季減個位數；消費性電子和通訊產品也進入淡季，出貨將下滑，第1季為全年谷底。

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展望第2季，鄧國彥認為，資訊產品受惠新品效應和換機需求，以及川普關稅政策將更明朗化，有機會與第1季持平或更好；消費性電子產品有機會季增，其中遊戲機還處於淡季，物聯網有部分客戶出貨放量。在通訊產品方面，網通有望比第1季好，但整體還是處於淡季，希望持穩向上。

和碩2024年合併營收約新台幣1.13兆元，年減10.5%；毛利率4.1%，年增0.4個百分點，主因本業生產效率持續精進、子公司營運成長；業外收入147.23億元，年增54.1%，主要受惠於利息收入、處分利益及金融資產評價增加；歸屬母公司淨利168.77億元，年增7.4%，每股盈餘6.34元，為近3年新高。（編輯：林淑媛）1140313