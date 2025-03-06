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台積電為何加碼美國投資？如何保留台灣競爭力？魏哲家關鍵問答
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川普擬廢晶片法案 魏哲家：不怕沒有補助只要求公平

2025/3/6 20:25（3/6 20:56 更新）
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台積電宣布赴美擴大投資，董事長魏哲家（右）6日與總統賴清德（左）一同在總統府召開記者會指出，赴美投資沒有美方壓力，對於美國總統川普揚言廢除晶片法補助，魏哲家霸氣表示，「我們只要求公平，我們不怕競爭，台積電在哪裡設生產線都是最棒的，不是因為補助才去。」中央社記者徐肇昌攝 114年3月6日
台積電宣布赴美擴大投資，董事長魏哲家（右）6日與總統賴清德（左）一同在總統府召開記者會指出，赴美投資沒有美方壓力，對於美國總統川普揚言廢除晶片法補助，魏哲家霸氣表示，「我們只要求公平，我們不怕競爭，台積電在哪裡設生產線都是最棒的，不是因為補助才去。」中央社記者徐肇昌攝 114年3月6日
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（中央社記者張建中新竹6日電）美國總統川普近日建議廢除晶片法案補助，市場擔憂台積電恐受衝擊，台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，不怕沒有補助，台積電不是因為補助才去美國投資，最重要的是客戶需求，台積電只要求公平。

賴總統魏哲家記者會

總統賴清德偕魏哲家在總統府舉行記者會，說明台積電擴大赴美國投資的想法。媒體問到對於川普近日建議廢除晶片法案補助的看法，魏哲家說，「我們要求公平」，對他個人，相信整個台積電的員工也一樣，要求公平。

魏哲家表示，「我們不怕競爭，我們在哪一個地方蓋生產線，永遠是最棒的，所以都不要補助」，台積電不是因為補助才去，最重要的是因為客戶需求。

（中央社製表）
（中央社製表）

由於台積電這次砸1000億美元投資內容，包含1000名員工的研發中心，引發外界憂慮核心技術外移。

魏哲家說明，台積電每個生產線進入量產階段後，產線會繼續研發前進製程，每一年都在進步，也就是說，當台積電5奈米由研發人員做出來後，4奈米就是由產線人員持續推進的成果。

至於台積電目前開發2奈米、1.6奈米與1.0奈米，魏哲家表示，是由1萬名研發人員投入，「是台積電往前進的中心，要相當大的努力，並非生產線1000人能夠做出來的」。

魏哲家直言，台積電產線人員具有推進製程技術更迭的能力，「我可以不客氣的講，我的對手沒有這方面功力」。

不過他也提到，台積電能夠成功，是因為跟客戶互相配合與努力，台積電有很多技術進步是與客戶共同討論出來的，客戶也信任台積電。

魏哲家表示，技術不是一家企業可以做到，台積電創辦人張忠謀以前說過大聯盟，也就是台積電跟供應商、客戶，全部聯合起來，所以進步特別快，是贏別人的原因。

至於如何確保台灣的核心競爭力，魏哲家詳細說明台積電的生產流程，他以2奈米為例，2奈米研發出來後，台積電作法是交到「Mother Fab」，是要大量生產的準備步驟，「Mother Fab」會把技術優化。

魏哲家說，研發人員辛苦開發成果雖好、但量不夠大，所有技術都要經過量的考驗，技術才會完整，台積電創辦人張忠謀說過，有經驗曲線才有辦法進步，因此由「Mother Fab」擔任技術優化角色，優化後才會交到生產線，而生產線拿到優化技術會再改進。

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魏哲家進一步說，內部在優化過程會適度調改機器，外界以為改機器像買冰箱，從一個品牌買到另一個品牌並插上電，事實上並非這麼簡單，台積電所謂的改機器，是從管路、管線全部都改，進入量產階段還會再改，如此一來，才有能耐將1個產線大幅擴展。

他笑說，今天公布台積電的機密，希望媒體不要報導。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1140306

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