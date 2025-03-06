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川普擬廢晶片法衝擊台積電？經部：協助爭取最佳條件

2025/3/6 16:25
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（中央社記者劉千綾台北6日電）美國總統川普近日建議建議廢晶片法案，可能衝擊台積電赴美投資案。經濟部次長江文若表示，政府密切關注美國晶片法和川普政策的新動向，也會協助業界爭取最佳的投資環境和條件。此外，廠商全球布局也代表台灣半導體產業實力的延伸。

美國總統川普近日在國會演說，強調「美國優先」政策奏效，並痛批拜登政府的「晶片法」是糟糕透頂的政策。他提到台積電已宣布擴大投資，將在美國境內打造全球最強大的晶片，且美國不需要提供資金補助。

江文若今天出席2025大阪世界博覽會TECH WORLD館展前記者會，媒體詢問，川普若取消晶片法補助，可能衝擊台積電，政府將如何向美方溝通、協助產業。

江文若表示，總統賴清德已經召開國安會議，揭示台美經貿的重要政策方向，同時行政院也召開專案小組會議，盤點與美國合作的產業項目，經濟部也要求駐外單位密切關注川普政策的新動向。

江文若強調，除密切關注美國的晶片補助法政策外，更重要的是，台灣政府須與美方溝通，協助業界爭取最佳的投資環境和條件。

至於未來是否再次赴美溝通，江文若表示，近期出差行程應該與大阪世博會的規劃行程有關，未來若有必要，可以配合長官指示赴美。

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江文若表示，台積電持續在台灣擴廠，包括2奈米和1.6奈米等先進製程，並在南科、中科等地不斷擴廠，進行相關研發。

她指出，政府也與產業界溝通，雙方都有共識要根留台灣、壯大台灣，台灣半導體發展讓台灣高科技產業具有世界競爭力，廠商有自主前往全球布局的策略規劃，這也代表台灣半導體產業實力的延伸，同時擴大國際影響力。（編輯：潘羿菁）1140306

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