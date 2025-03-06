魏哲家：赴美投資應客戶要求 不影響台灣投資且會加速

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電擴大赴美投資，全球矚目，甫從美國回台的台積電董事長暨總裁魏哲家今天表示，加大美國投資是因為美國客戶需求非常大，今年、明年生產線都滿了，後年要建的產線也被訂了，而且台灣今年要蓋11個生產線，不僅不會影響台積電在台灣的投資而且會加速。

魏哲家強調，赴美投資沒有來自美國壓力，對於美國總統川普揚言要廢除晶片法補助，魏哲家霸氣表示，「我們只要求公平，我們不怕競爭，台積電在哪裡設生產線都是最棒的，不是因為補助才去。」

總統賴清德偕魏哲家於下午5時在總統府舉行記者會，剛從美國回台灣的魏哲家說，最近生活有點緊張，在短期間見了2位總統，還要與媒體溝通，分享台積電這次承諾再增加投資1000億美元的想法。

魏哲家表示，台積電到每個地方建生產線都是為了客戶的需求，一直以來沒有違背過，到日本是為了日本客戶的需求，4年前到美國建生產線也是為了客戶，現在加大投資，因為美國客戶需求量非常大。

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魏哲家強調，在做重大投資前，台積電做過非常多分析，經與客戶溝通過，台積電在美國的擴展計畫並不夠，沒辦法符合需求。

魏哲家表示，加大美國投資，並不會影響台灣的投資，而且台灣今年就要蓋11個生產線而且會加速。（編輯：林淑媛）1140306

影片來源：中央社