台積電開盤站回千元 台股早盤漲逾270點
2025/3/13 09:14（3/13 09:28 更新）
（中央社記者吳家豪台北13日電）美股多數收紅，台股今天開高持續反彈，早盤最高達22552.43點，勁揚超過270點，台積電開高站回千元，最高1005元；聯發科早盤漲逾2%至1440元。
人工智慧（AI）概念股普遍走揚，廣達、緯創、緯穎上漲約2%。機器人概念股新漢將參加輝達GTC大會，今天早盤直奔漲停95.7元。（編輯：林家嫻）1140313
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