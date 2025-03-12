加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股1/300
首頁 / 證券

美股挫台積電ADR小漲 法人：台股關注川普關稅變數

2025/3/12 08:30（3/12 08:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紐約證交所。（路透社）
紐約證交所。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）美國總統川普關稅變數增添不確定性，美股下挫，輝達和台積電ADR上揚，台指期夜盤小跌9點，台積電期貨夜盤守973元。法人表示，留意台積電現貨股價能否站穩年線支撐，持續關注川普關稅變數和俄烏戰爭動向。

川普關稅威脅增加市場不確定性，美股4大指數11日收盤盡墨，道瓊工業指數大跌478.23點或1.14%，收41433.48點，標普500指數下挫42.49點或0.76%，收5572.07點。

科技股為主的那斯達克指數小跌32.22點或0.18%，收17436.10點，費城半導體指數滑落31.02點或0.70%，收4374.07點。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）勁揚1.66%收108.76美元，台積電美國存託憑證（ADR）小漲0.19%收170.97美元，特斯拉（Tesla）翻揚3.79%收230.58美元。

台股11日下跌388.06點，收22071.09點，失守年線約22231點，成交值新台幣4096.39億元。三大法人合計賣超612.42億元，其中自營商賣超213.84億元，投信買超62.03億元，外資及陸資賣超460.61億元。

在台指期淨部位，三大法人11日淨空單增加1413口至1萬4686口，其中外資淨空單增加3071口至4萬5697口。

根據統計，外資已連續11個交易日賣超台股，累計逾3700億元，外資連11日賣超台積電達15.62萬張，連10日賣超鴻海累計近16.4萬張。

google news透過 Google News追蹤中央社

本土期貨法人指出，台股失守年線跌破區間，台積電也回測年線，留意台積電能否站穩年線支撐，持續關注川普關稅變數和俄烏戰爭動向，下週輝達年度GTC大會將登場，牽動AI概念股走勢。

華碩11日公布2024年第4季財報，因認列印度伺服器客戶呆帳新台幣53.51億元，加上匯損6.58億元影響，自結品牌稅後淨利降至16.38億元，季減87%、年減58%，每股盈餘僅2.2元。（編輯：林家嫻）1140312

延伸閱讀
川普關稅不確定性環伺 美股續挫道瓊大跌近500點台股失守年線 法人：暫時不必太悲觀還要觀察數日散戶搶進台積電 零股成交股數與金額皆居台股之冠關稅戰引發經濟衰退疑慮美股大跌 特斯拉輝達等科技股災情慘重台積電去年第4季市占率升至67.1% 穩居晶圓代工龍頭
川普
中國稱台積電「伴手禮」 美商會：意在激化台灣矛盾財部啟動中國2案反傾銷調查 迄今8案認定損害祭重稅
美股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普關稅不確定性環伺 美股續挫道瓊大跌近500點
23
更多編輯台推薦新聞：