散戶搶進台積電 零股成交股數與金額皆居台股之冠
2025/3/11 18:22（3/11 18:31 更新）
（中央社記者張建中新竹11日電）台積電在外資持續賣超下，今天股價回測年線963元支撐，終場跌勢收斂，收在971元。外資連續11個交易日累計賣超逾15.5萬張，台積電股價下跌124元，市值縮水3.21兆元，影響大盤約1000點。
台積電下跌，散戶卻積極搶進，據證交所統計，台積電今天盤中零股交易進一步升溫，成交股數達785萬2558股，成交金額76.44億元，皆高居台股之冠。
隨著美股重挫，台積電今天在外資持續賣超1萬8727張，股價延續弱勢表現，盤中滑落至963元，回測年線支撐，在低接買盤湧入下，跌勢收斂，收在971元，下跌27元。
據統計，外資連續11個交易日累計賣超台積電逾15.5萬張，台積電股價自1095元滑落至971元，下跌124元，跌幅11.32%，市值縮水3.21兆元，滑落至25.18兆元，影響大盤約1000點。
隨著台積電股價走跌，散戶勇於搶進，據台灣集保結算所統計，台積電上週零股股東人數增加4萬2447人至111萬9354人，創下新高；台積電股東總人數增至157萬7832人。
台積電今天盤中零股交易也進一步升溫，根據證交所統計，台積電零股成交股數達785萬2558股，成交金額76.44億元，皆高居台股之冠。
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分析師王兆立表示，外資連日賣超，影響台積電股價走跌，主要是因為市場對於經濟衰退疑慮升高，台積電對美國擴大投資應不是主要因素。
王兆立說，觀察美國股市大幅修正，美國公債殖利率下滑，顯示市場對於經濟前景展望轉趨保守；可能造成經濟衰退的原因很多，關稅是其中之一，美國科技股若反彈趨勢成形，應有助台積電股價止跌回穩，這是重要觀察指標。（編輯：林淑媛）1140311
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