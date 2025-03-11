台股跌勢收歛收盤跌388.06點 權值股回穩力守22000點

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（中央社記者潘智義台北11日電）美國加徵關稅可能讓美國經濟出現衰退疑慮，造成美股重挫，台股盤中一度大跌逾600點之後跌勢收斂，收盤下跌388.06點，力守22000點之上。

加權指數終場收在22071.09點，下跌388.06點，跌幅1.73%，成交值新台幣4096.39億元。

台積電收在971元，跌27元，跌幅2.71%；鴻海收168.5元，下挫2.03%，聯發科收1385元，跌0.72%，廣達收254.5元，下挫2.49%，研華由黑翻紅，收395元，上揚0.13%。

台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化分別收跌0.13%、0.3%、1.69%、2.02%。

貨櫃三雄僅長榮上漲0.89%，陽明、萬海分別下挫0.41%、0.35%。

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台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股弱中透強，雖然早盤隨美股重挫，隨後跌勢收斂，22000點穩住。由於美國關稅議題恐影響景氣，讓投資人趨於保守，若美股持續整理，台股可能也跟著整理。

黃文清指出，台股守住22000點，後續上漲力道仍將受限關稅等不確定因素，指數來回震盪，先觀察4月初美國關稅政策具體內容。（編輯：張均懋）1140311