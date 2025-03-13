投顧：GTC題材與美科技股回神 有利台股反彈

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（中央社記者吳家豪台北13日電）美國2月消費者物價指數（CPI）增幅低於市場預期，美股主要指數多數收紅。投顧法人分析，川普關稅戰引發投資市場恐慌，但台股1、2月企業訂單暢旺，基本面仍佳，3月下旬有輝達GTC大會，加上近2日美國科技股回神，有利台股短線反彈。

美股道瓊工業指數12日下跌82.55點或0.20%，收41350.93點；標普500指數揚升27.23點或0.49%，收5599.30點；那斯達克指數上漲212.35點或1.22%，收17648.45點；費城半導體指數上揚106.95點或2.45%，收4481.02點。

台股12日開高震盪，中午過後外媒消息牽動台積電股價回落，高低震盪價差19元，影響加權指數近153點，其他電子權值股穩盤，台積電擺尾，終場台股收22278.36點，上漲207.27點，重返年線約22241點之上。

籌碼面來看，外資12日賣超台股新台幣172.1億元，連12賣，但終結連11個交易日賣超台積電，也終結連10日賣超鴻海。

產業訊息部分，散熱廠奇鋐受惠人工智慧（AI）伺服器帶動散熱需求，2024年營收717.61億元，年增21.2%；歸屬母公司淨利81.72億元，年增54%，營收、獲利雙雙改寫歷史新高，每股純益21.21元。

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長榮航空受惠客、貨運需求暢旺，2024年營收、淨利、每股純益皆為歷史新高，每股賺5.37元，董事會並決議將6架A350-1000廣體客機選購權轉為確認訂單、新購3架A321neo型窄體客機，共9架空中巴士新客機，交易總額不超過31億美元（約新台幣1019億元）。

無塵室廠漢唐2024年賺進超過3個股本，歸屬母公司淨利61.9億元，創下歷史新高，每股純益32.94元，董事會決議每股配發28元現金股利。（編輯：林家嫻）1140313