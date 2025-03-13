加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

權值股後繼無力 台股盤中由紅翻黑

2025/3/13 11:11（3/13 11:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股早盤一度上漲，但權值股後繼無力盤中由紅翻黑。（中央社檔案照片）
台股早盤一度上漲，但權值股後繼無力盤中由紅翻黑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天開高震盪，早盤一度勁揚超過270點，但22500點反壓缺乏量能突破，權值股後繼無力，且航運、鋼鐵、塑膠類股轉弱，大盤漲點收斂，隨後盤中漲幅回吐翻黑。

至10時41分左右，台股加權指數達到22339.69點，上漲61.33點，漲幅0.28%，成交值新台幣1854億元；電子類股上漲0.4%，金融類股漲0.32%。

電子權值股台積電盤中最高衝上1005元，多空交戰後未能守住千元防線，隨後翻黑，最低983元、小跌0.5%；聯發科震盪翻黑，跌幅約0.35%；大立光最低2500元，跌逾5%；鴻海盤中漲幅收斂，於平盤170.5元附近震盪。

輝達（NVIDIA）GTC大會下週將登場，人工智慧（AI）概念股今天多數走揚，廣達、緯創、緯穎上漲約1%。機器人概念股新漢早盤直奔漲停95.7元，所羅門上揚近3%。

google news透過 Google News追蹤中央社

矽光子族群同樣受到GTC大會題材激勵，眾達-KY盤中攻漲停118.5元，波若威上揚超過6%，華星光漲逾3%。

備援電池模組（BBU）有望列為AI伺服器標配，相關族群上演慶祝行情，AES-KY一度攻上漲停，系統電大漲6%，新盛力漲幅約3%。（編輯：林家嫻）1140313

#人工智慧
#台股
#台積電
#聯發科
#權值股
延伸閱讀
投顧：GTC題材與美科技股回神 有利台股反彈傳台積電邀輝達合資營運英特爾廠 業界評估可能性低輝達GTC大會17日登場 首度舉辦夜市、量子日台積電ADR跌勢造成台股震盪 聚焦3/20聯準會動向關稅戰引發經濟衰退疑慮美股大跌 特斯拉輝達等科技股災情慘重
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電開盤站回千元 台股早盤漲逾270點
23
更多編輯台推薦新聞：