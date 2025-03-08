台積電ADR跌勢造成台股震盪 聚焦3/20聯準會動向

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（中央社記者潘智義台北8日電）因台積電美國存託憑證（ADR）4日跌破年線，台股在當天盤中跌至22359點，法人認為，這是近期台股來回震盪的主因，短期可先觀察美國聯準會（Fed）3月利率會議利率動向。

台股7日下跌139.36點，指數收在22576.07點，成交值新台幣3672.91億元；台股本週下跌477.11點。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，台股短線在4日低點22359點至23000點整數關卡間震盪，主因台積電ADR在4日跌破年線，若台股扣除台積電對指數的影響，其實當天指數也跌破年線。

他指出，加上美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策反覆，3月20日美國聯準會（Fed）將公布預測利率走向的點陣圖，以及外資年初以來賣超近4000億元，在期貨空單仍有4萬多口，預計20日之前台股恐難脫震盪格局。

陳奕光指出，美國2月消費者信心指數下滑、採購經理指數（PMI）不盡理想，且美國3個月期公債殖利率與10年期公債殖利率倒掛，代表景氣衰退疑慮增加。不過，若美國加徵關稅使通膨壓力上升，恐也是6月以後的事，因油價已往下跌、成屋及新屋銷售量下滑、續領失業金人數維持高檔，代表通膨沒立即壓力。

他認為，川普1.0時期在意股市，但川普2.0更重債市，若美國聯準會釋出加快降息訊息，有機會為台股帶來資金行情。

宏遠投顧表示，中國科技股崛起、美國經濟數據疲軟、通膨不確定性及聯準會（Fed）政策導致股市震盪，當前美股風險處於歷史高位，AI領域的估值過高，是近期美股漲多修正的主因。

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宏遠投顧指出，上週六Deepseek公布成本效益，造成美國科技股大震撼，加上川普課徵關稅影響，衝擊本週美、台股市，但深滬股市、港股則因Deepseek激勵，指數回檔不多，甚至港股恆生指數還創3年來新高，半導體股及科技股持續上漲。

宏遠投顧認為，受中國經濟不景氣影響的台灣中概收成股去年股價大幅修正，今年以來表現優於電子股，主因股價基期、本益比都太低，加上籌碼乾淨，帶動近期股價表現。（編輯：張均懋）1140308