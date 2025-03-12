路透：台積電邀輝達超微等成立合資企業 擬營運英特爾晶圓廠

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（中央社新加坡/紐約/台北12日綜合外電報導）4名熟知內情的消息人士透露，台積電已向美國晶片設計商輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。

路透社報導，消息人士指出，根據提議，台積電將負責經營英特爾（Intel）晶圓代工部門，但持股比例將不超過50%。另有消息人士表示，台積電也向高通（Qualcomm）提出這項提議。

要求匿名的消息人士說，相關談判仍處於初步階段，此前美國總統川普政府要求全球最大晶片製造商台積電襄助陷入困境的英特爾。

這是媒體首次報導台積電最多持股50%的計畫細節，以及其向潛在合作夥伴遞出橄欖枝。

消息人士稱，任何最終交易都需要獲得川普政府批准，川普政府不希望英特爾或其代工部門完全由外資擁有。交易價值目前尚不明朗。

英特爾、台積電、輝達、超微和高通均拒絕對此發表評論。白宮和博通則未回應置評論要求。

英特爾這家美國晶片製造巨頭未來岌岌可危，其股價在過去一年中下跌超過一半。2024年淨虧損達188億美元，這是自1986年以來的首次虧損，主要受到大額減值影響。

根據公司文件，截至12月31日，代工部門的財產和廠房設備帳面價值為1080億美元。

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3名消息人士透露，川普急於重振英特爾，以推動美國先進製造業發展。

消息人士說，針對英特爾晶圓代工部門合資企業的談判仍在繼續，台積電希望擁有一個以上的晶片設計商為合作夥伴。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140312