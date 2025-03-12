台積電擴大赴美投資案 劉鏡清：適用「N-1」規定

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（中央社記者王承中台北12日電）台積電擴大赴美投資，國發會主委劉鏡清今天表示，一定會適用「N-1」的相關規定，政府有3個原則會堅持到底，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去，以及國家安全優先。

台積電擴大赴美投資，立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀行政院長卓榮泰報告及備詢。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，過去台積電赴中投資，也引起技術外移的疑慮，所以對於企業赴中投資，設有「N-1」的相關規定，避免先進製程或技術無法持續領先，同樣地赴美投資是否也有同樣疑慮，是否應適用相關規定。

列席的國發會主委劉鏡清表示，政府有3個原則一定會把握得很清楚，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先。這3個原則都已經訂定好了，可以肯定最新的技術不會到國外去，政府會堅持到底，請放心。

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至於台積電擴大赴美投資是否適用「N-1」的相關規定，劉鏡清說，「一定會適用。」

卓榮泰也表示，依照企業到國外投資的相關法令，一定要按照相關規定。政府在與產業溝通過程中，第一條談到的就是「N-1」的相關規定，包括他本人、經濟部長郭智輝與劉鏡清，都一起跟產業談過很多次。（編輯：林淑媛）1140312