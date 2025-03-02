經濟學人：川普任期內 台積電高階晶片大多數仍將在台生產

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）經濟學人報導，美國總統川普懷抱「讓美國再次偉大」（MAGA）夢想，但晶片在美製造面臨困境，難以擺脫依賴台積電，未來幾年台積電會繼續在台灣製造全球大多數先進製程晶片。

英國媒體經濟學人（The Economist）指出，美國副總統范斯（JD Vance）最近在巴黎一場峰會上宣布，世界最強大人工智慧（AI）系統將在美國研發，並使用「美國設計和製造的晶片」。

這是一個宏大抱負，美國雖然在AI晶片設計方面引領全球，但美國早已將全球晶片製造中心的地位讓給了台灣。

台灣目前占全球尖端半導體產量2/3，讓美國兩大黨政治人物都感到懊惱。川普（Donald Trump）曾指控台灣偷走美國的晶片生意，並提出對外國製晶片徵收25%關稅的想法，但無論川普怎麼做，這種情況在他任內都不可能發生太大改變。

乍看之下，美國晶片製造看似正在經歷復興。時任總統拜登（Joe Biden）政府推出的「晶片法」（CHIPS Act）包含500億美元補貼及稅收減免，促進了一系列投資。

昔日強大的美國半導體企業英特爾（Intel）計畫斥資1000億美元於國內4個州的晶圓廠；韓國半導體巨擘三星（Samsung）也注資370億美元於德州半導體廠；台積電則在亞利桑那州投資650億美元建造3座尖端晶圓廠，其中首座晶圓廠已開始量產晶片。

但仔細端詳後會發現，美國晶片製造復興之路其實更為顛簸。

三星已將德州新廠的投產時間從去年底延至明年某個時間點。據傳三星在先進晶片製程方面難以跟台積電競爭，計劃將今年晶片製造方面的全球投資削減逾50%。

英特爾情況則更糟。分析師擔心，英特爾在推出18A製程方面已經落後，該公司正依靠18A製程，來縮小與台積電於尖端晶片製造方面的差距。英特爾利潤蒸發且債務積累，關於公司可能分拆的臆測甚囂塵上。

美國無晶圓廠晶片公司博通（Broadcom）據信對英特爾的設計部門感興趣，而且據報川普已打探台積電是否可能以合資的方式，來挽救英特爾製造業務。

經濟學人指出，這使台積電成為美國在國內生產先進製程晶片的關鍵。半導體產業分析機構SemiAnalysis預測，台積電今年營收將增長25%，而整個產業的成長僅為個位數。

此外，台積電AI晶片銷售預計會翻倍，該公司持續每2到3年升級製造技術，生產更小的晶片，同時擴大產能。

台積電計劃2025年資本支出高達420億美元，比去年增長41%。半導體產業分析師阿斯霍姆（Claus Aasholm）認為，台積電有能力「在未來兩年內引領這場AI革命」。

報導還提到，根據目前的預測，川普第2個總統任期結束後一段日子，台積電幾乎所有先進製程晶片的生產仍會留在台灣。

川普曾嘲諷「晶片法」是一種浪費，他更喜歡關稅的大棒，而非補貼的胡蘿蔔，但關稅措施可能不會有太大成效，因為很少有晶片直接運往美國。

據悉，去年半導體出口至美國的金額約820億美元，反觀全球銷售額高達6280億美元。大多數最終輸往美國的晶片，先會被運往其他國家，安裝到伺服器機架或智慧手機上。

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另一個問題是，AI晶片需要先進封裝，來整合多個組件，稱為小晶片（Chiplet）。

儘管台積電計劃在亞利桑那州興建先進封裝廠，但目前幾乎所有產能都在台灣，這代表美國製造的AI晶片將不得不運回台灣封裝。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1140302