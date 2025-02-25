法新社：川普晶片關稅威脅 台灣矽盾遭遇考驗

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（中央社台北25日綜合外電報導）法新社報導，分析人士表示，美國總統川普威脅對半導體晶片施加關稅，衝擊台灣在此關鍵產業維持全球領銜地位的努力，以及台灣與重要支持者華府的關係。

香港城市大學國際貿易專家夏竹立（Julien Chaisse）評論：「台灣的經濟安全高度仰賴其在半導體製造業的領導地位，台灣一直戰略性地利用這項優勢，維持自身在全球供應鏈的重要性。」

夏竹立說：「我認為川普（Donald Trump）的關稅威脅使這項戰略變得更困難複雜。舉例而言，台灣可能面臨妥協壓力。」

台北「智璞產業趨勢研究所」執行副總林偉智提到，川普施壓可能加快台灣晶片製造轉移至美國，但建造新廠房需要好幾年時間。

台積電是全球最大晶片製造商，長期面臨將更多生產基地移出台灣的要求。然而有人擔憂，如果台企在海外建造太多工廠，台灣將失去「矽盾」保護。

科技研究公司TechInsights高階研究員赫奇森（Dan Hutcheson）告訴法新社：「他們的處境相當棘手。」

他談到：「將一些製造業移（至美國）符合（台灣的）利益，但不是把所有都移出去。因為如果這麼做，他們便失去了自身重要性。」

台灣政府仍在衡量川普關稅的潛在衝擊，並表示會支持受影響產業。

一項決定性因素在於，關稅只適用直接出口至美國的晶片，或也適用置於成品內的晶片。

官方資料顯示，台灣去年1650億美元的晶片出口中，僅一小部分是直接銷往美國；絕大部分是運至其他國家，被置入電子產品後再出口。

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倫敦國王學院（King's College London）創新政策專家克林格勒－維德拉（Robyn Klingler-Vidra）告訴法新社：「25%關稅相當可觀，但不太可能為台灣半導體產業帶來巨變，短期內無疑是如此。」

然而她也警告，關稅「可能會更廣泛影響全球供應鏈，而非只是抑制台灣對美直接出口」。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140225