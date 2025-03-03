路透：輝達和博通測試英特爾18A製程

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（中央社舊金山/新加坡3日綜合外電報導）路透社引述知情人士報導，晶片設計商輝達（NVIDIA）和博通（Broadcom），正攜手晶片製造廠英特爾進行18A製程測試，顯示對英特爾先進生產技術有初步信心。

路透社報導，之前未曾披露的這兩項測試，意味輝達和博通朝決定是否把價值數億美元晶片代工合約交給英特爾（Intel）再向前邁進一步。

這些合約有望使英特爾大賺一筆，更能讓英特爾代工事業獲得背書；該事業一直受到技術發展延宕所苦，迄今尚未宣布替任何一家知名晶片設計公司代工。

IC設計大廠超微（AMD）也傳出正在評估英特爾18A製程是否符合自家需求，但目前不清楚超微是否已送交測試晶片給英特爾；超微對此拒絕置評。

英特爾一名發言人表示：「我們不評論特定顧客，但持續看見我們的生態系中對英特爾18A製程展現濃厚的興趣和參與。」

輝達和博通的測試採用英特爾18A製程；這是一系列經過多年研發的科技與技術，能製造先進的人工智慧（AI）處理器和其他複雜晶片。

輝達對此拒絕置評；博通尚未回覆置評請求。

18A製程正在和目前稱霸全球晶片市場的台積電類似技術互相競爭。

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這些測試並未以完整晶片設計為基礎，而是專注於測試英特爾18A製程的行為和能力，測試可能持續數月。晶片設計商有時會採購晶圓來測試晶片特定零組件，以便在量產完整設計前解決任何問題。

目前不清楚測試是何時開始，這些測試也無法保證英特爾最終能贏得新訂單。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思 祺）1140303