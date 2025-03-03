台積電面臨千元保衛戰 市值摜破26兆元
2025/3/3 09:55（3/3 10:04 更新）
（中央社記者張建中新竹3日電）台積電今天股價跳空開低，最低達1000元，下跌40元，市值摜破新台幣26兆元，滑落至25.93兆元，並影響大盤約322點。
受關稅議題衝擊，美國科技股為主的那斯達克指數於2月27日及28日累計下跌逾200點，費城半導體指數下挫224.07點，跌幅達4.49%。
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台積電美國存託憑證（ADR）2月27日及28日累計大跌逾7%，台積電今天股價跳空開低，一度回落至1000元大關，下跌40元，市值滑落至25.93兆元，影響大盤約322點。
除關稅的不確定性外，台積電還可能面臨被迫擴大美國投資、加速在美國量產先進製程或接手英特爾（Intel）等變數，外資連日賣超，影響台積電股價走弱。（編輯：林家嫻）1140303
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