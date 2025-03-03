權值股回檔 台股收跌296點摜破半年線
2025/3/3 14:23（3/3 14:34 更新）
（中央社記者吳家豪台北3日電）228連假期間美股弱勢表現及國際政治利空影響，台股今天補跌重挫，電子類股熄火，傳產水泥撐盤，台積電等權值股回檔，指數終場收在22756.25點，摜破半年線約22850點，下跌296.93點，跌幅1.29%，成交值新台幣4199.5億元。
電子類股指數今天跌1.85%，成交比重約67%，金融類股指數上漲0.66%，傳產族群以塑膠、鋼鐵跌勢較重，分別收低2.3%、1.19%，水泥類股上漲1.66%。
電子權值股休息，晶圓代工廠台積電終場收在1020元，下跌1.92%，守住千元大關；鴻海收在170元，跌幅2.3%，聯發科收1470元，下挫2.97%。
受輝達（NVIDIA）股價走弱影響，人工智慧（AI）概念股今天表現疲軟，緯創、仁寶終場跌幅皆超過4%，收在107元、37.15元，廣達收平盤250.5元。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
水泥類股有望受惠於俄烏停戰重建商機，亞泥終場大漲5.5%，收44.1元，環泥收漲1.49%，東泥漲1%。
華南投顧董事長儲祥生對中央社記者表示，目前總體經濟受到美國總統川普將課徵關稅影響，產業面則傳出台積電CoWoS先進封裝製程遭砍單，拖累台積電供應鏈及大盤表現，後續需關注川普關稅議題發展。（編輯：張均懋）1140303
- 2025/03/03 15:09
- 2025/03/03 15:07
- 權值股回檔 台股收跌296點摜破半年線2025/03/03 14:23
- 2025/03/03 14:04
- 2025/03/03 14:01
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股跌296.93點