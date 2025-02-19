川普：晶片關稅擬為25% 已有大廠接觸將返美投資
2025/2/19 07:15（2/19 07:32 更新）
（中央社記者石秀娟華盛頓18日專電）美國總統川普今天表示，有一些晶片與汽車大廠已與他聯繫，表達要回美國投資的意願，近幾週將會宣布。他說，這與他擬課關稅有關，晶片的關稅擬為25%，且在一年內會大幅提升。
川普（Donald Trump）今天在佛州的私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-A-Lago）簽署行政命令與總統備忘錄，之後接受媒體提問。
他在致詞時先主動表示，一些全球最大企業已經與他聯繫。因為他推動關稅、稅收、誘因等經濟措施，「他們（這些企業）希望回到美國」投資。
川普沒有說明是哪些公司，僅說都是全球最大的企業，涉及晶片與汽車產業。這些企業在未來幾週，將陸續宣布他們到美國投資的計畫。
一名記者提問，是否已決定汽車的關稅稅率，川普說，約25%。記者追問晶片和藥品的關稅稅率，川普說，25%，且稅率在一年內會大幅提高。
川普在14日簽署行政命令，要求相關部會對貿易夥伴研擬「對等關稅」措施。當時官員提到，將在4月1日前完成調查，對等關稅最快可於4月2日實施。
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川普今天也提到，對汽車、晶片等產品的關稅擬在4月2日實施。他說，希望「給他們（業者）時間進來美國（投資）」，當他們在美國設廠，就沒有關稅。
川普政府上任後全面推動新徵關稅，已自2月4日起對中國加徵10%的關稅。他原宣布4日起對加拿大和墨西哥全面課徵25%關稅，目前暫延30天。他也已宣布對所有鋼、鋁製品課徵25%的關稅，將於3月12日生效。（編輯：陳慧萍）1140219
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