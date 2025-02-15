川普關稅風暴來勢洶洶 貿易順差國可能成首波目標

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（中央社巴黎14日綜合外電報導）美國總統川普宣布「對等」關稅政策後，對美國貿易順差最大的國家可能會成為首波目標。以對美貿易順差來看，前10名中，台灣以739億美元位居第5。

法新社報導，美國官員指出，相關研究完成後，這些關稅措施最快可能於4月開始實施。

白宮表示，川普政府將開始檢視對美國貿易順差最大或失衡最嚴重的國家。

以下是法新社彙整對美國出口遠大於進口的國家概況。

「長年冠軍」中國

世界第2大經濟體中國是對美國貿易順差最大的國家。

美國商務部經濟分析局（BEA）數據顯示，去年美中貿易逆差達2954億美元。

中國號稱「世界工廠」，為國內外企業生產商品，包括美國公司，接著出口全球各地。

川普也指控北京當局操縱人民幣匯率，讓中國商品在國外更具競爭力。

川普在第一個任期內曾對中國發動貿易戰，本月稍早對中國商品加徵10%關稅，引發北京課徵報復性關稅。

「殘酷」的歐盟

美國去年對27個成員國組成的歐洲聯盟（EU）貿易逆差達2356億美元，川普指責歐盟在對美貿易關係上「極為殘酷」。

其中愛爾蘭對美貿易順差最多，達867億美元，部分原因是美國企業利用愛爾蘭的低企業稅率進行投資。

作為歐洲最大經濟體和主要汽車出口國，德國以848億美元位居第2；義大利則以440億美元排名第3。

儘管美國官方數據顯示，法國對美國貿易順差為164億美元，法國海關數據卻顯示法國對美國存在數十億美元的逆差，這是因為兩國採用的計算方式不同。

墨西哥與越南

墨西哥以1718億美元的貿易順差排名第3，越南以1235億美元緊跟在後。

這兩國已成為跨國企業尋找低成本製造、出口至更大市場的熱門據點。

墨西哥受惠於與美國的地理鄰近性及免關稅待遇，成為美國最大進口來源國，許多美國企業在當地設廠，中國企業也經由墨西哥進入美國市場。

越南則因美國加強對中國施壓，成為美企在亞洲的替代生產基地。這兩國在川普的第一個總統任期內，對美順差皆有所上升。

其餘國家

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台灣以739億美元貿易順差位居第5。

第6名到第10名國家依序為日本（685億美元）、韓國（660億美元）、加拿大（633億美元）、印度（457億美元）和泰國（456億美元）。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140215