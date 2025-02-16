川普關稅海嘯來襲 韓國鋼鐵城浦項看不到未來

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（中央社韓國浦項16日綜合外電報導）韓國煉鋼重鎮浦項的工廠持續運轉著，煙囪冒出滾滾濃煙之際，這座港城最大的出口產品，正面臨美國徵收高額新關稅的威脅。

法新社報導，數十年來，東岸浦項市生產的鋼鐵推動韓國經濟的快速成長。

去年，韓國是對美出口的第4大鋼鐵出口國，占美國鋼鐵進口總量的13%，但近年鋼鐵業面臨來自外國競爭的巨大壓力。

浦項市的企業、官員和工人現在擔心，預定下月起對進口美國所有鋼鐵徵收的25%關稅，可能會對浦項帶來毀滅性衝擊，進而對韓國經濟產生重大連鎖反應。

浦項市長李康德告訴法新社：「鋼鐵業是重要的國家工業，是建築、汽車和造船等關鍵產業的基礎原料。」

「如果鋼鐵業崩潰，整個韓國經濟也會不穩定。」

「如果我們不能有效因應川普總統的關稅措施，我國經濟可能面臨更大衝擊，淪落到無法挽回的局面。」

●「鋼鐵城」

浦項位於首都首爾東南方約270公里處，在這個地區發展不均日益嚴重、資源極度集中首爾的國家中，浦項是難得一見的重要工業中心。

浦項也是韓國最大鋼鐵商「浦項鋼鐵」的總部所在。浦項鋼鐵與現代鋼鐵和東國製鋼等巨頭並列，是韓國工業化和發展的主要力量。

前現代鋼鐵員工、現為韓國金屬工人工會（Korean Metal Workers' Union）浦項分會高層的方勝準（Bang Sung-jun, 譯音）表示：「浦項一直是具有象徵性的鋼鐵城，數十年來支持著韓國，是國家發展支柱。鋼鐵業提供優質就業機會，支撐著在地經濟。」

他說，浦項的工人如何因應當前危機，「攸關浦項鋼鐵業能否存續」。

●「重大」影響

韓國鋼鐵業近年面臨巨大壓力，除了得因應供應過剩，還得面對全球需求減少問題。

美國課徵關稅可能加劇這些挑戰。分析家警告，如果被禁止進入美國市場的廉價中國鋼鐵開始湧入東南亞和歐洲等地，韓國鋼鐵商面對的價格競爭將更形激烈。

挪威奧斯陸大學韓國研究教授狄宏諾夫（Vladimir Tikhonov）告訴法新社：「川普的保護主義，肯定會對受到中國低價出口以及日元匯率擠壓、長期受苦的韓國鋼鐵業帶來衝擊。」

「影響將非常巨大。」

有些人認為，關稅或許能為韓國企業尋找新出口市場帶來機會。

但浦項好幾家工廠已經關閉，對於這裡的工人來說，飯碗危在旦夕、可能會有更多人遭到裁員，遠比任何潛在的好處還讓人在意。

方勝準說，「對我們工人而言，這從來都是場沒有勝算的危機」。

以分包商身分在「浦項鋼鐵」工作20年的李宇萬（Lee Woo-man, 譯音）告訴法新社，去年他有20個同事失業，未來4年浦項的就業率勢必會「進一步減少」，而川普的關稅會加速浦項沒落。

李宇萬說，這座城市已經失去他年輕時的活力。

他說，他從小看著大工廠的煙囪冒出濃煙，心裡都會想：「浦項鋼鐵正在養活浦項」。

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但現在這個想法卻讓他憂心不已。

「我不知道這一切會在什麼時候垮掉。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140216