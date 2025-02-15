川普關稅大刀揮向汽車 日本恐蒙受打擊

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（中央社東京15日綜合外電報導）美國總統川普今天表明將對汽車課徵關稅，日媒報導，儘管對象國家及稅率等細節暫不清楚，但如果課徵對象是所有國家的話，大量出口汽車到美國的日本有可能蒙受打擊。

川普今天繼續發出關稅威脅，稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅；他的內閣成員也將在4月1日之前提交報告，概述一系列進口關稅選項，以重塑全球貿易。

日本放送協會（NHK）報導，日本自動車工業會表示，日本2023年共出口148萬輛汽車到美國。

日本每年銷往美國的出口品項中，金額最多的就是包括自小客車及卡車在內的汽車，2024年一整年出口金額達6兆261億日圓（約新台幣1兆2413億元），占日本整體出口額的28.3%。

另外，2024年銷美的汽車零組件金額也達1兆2312億日圓，占日本整體出口額5.8%。

美國通常對汽車及汽車零組件徵收2.5%關稅，假設未來提高關稅，預料將對日本相關企業帶來重大影響。

根據統計，日本豐田汽車（Toyota）去年一整年共出口53萬多輛汽車到美國，占豐田在美國銷量的23%。

馬自達汽車（Mazda）去年出口逾23萬輛汽車到美國，占馬自達在美銷量的54%。

速霸陸（Subaru）去年在美國當地生產36萬多輛汽車，加上從日本出口到美國的數量後，在美國銷量逾66萬輛。

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未在美國設廠的三菱汽車（Mitsubishi），去年從日本出口約8萬輛汽車到美國銷售。

本田汽車（Honda）去年僅出口5379輛汽車到美國，占本田在美國銷量的不到1%。日產汽車（Nissan）並未公布相關數字。（譯者：黃名璽）1140215