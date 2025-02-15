川普關稅大刀砍向汽車 擬4/2實施

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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國總統川普今天繼續發出關稅威脅，稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅；他的內閣成員也將在4月1日之前提交報告，概述一系列進口關稅選項，以重塑全球貿易。

路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時，被問到汽車關稅可能會在何時實施，他表示：「可能會在4月2日前後…本來要在4月1日…但我們改成4月2日。」

川普自今年1月20日二度就職總統以來，已公布一連串貿易行動，針對進口汽車徵收關稅是最新一起。

川普就職後，除了現有關稅外，已針對中國所有進口商品額外加徵10%關稅，並宣布針對墨西哥商品和加拿大非能源進口商品徵收25%關稅，不過隨後又宣布延後1個月實施。

他也計劃自3月12日起對所有進口鋼鋁徵收25%關稅，昨天還指示經濟團隊為每一個對美課稅的國家制定「對等關稅」方案。

川普宣稱這些命令將為美國產品在海外創造公平的競爭環境、重振長期下滑的美國製造業基礎，但這些命令也引發企業困惑、惹怒美國的長期盟友，並加劇消費者和經濟學家對通貨膨脹率再次上升的擔憂。

川普前往佛羅里達州寓所度週末前，並未針對進口汽車關稅一事提供更多細節。但他一直對美國汽車出口在國際市場上受到不公平待遇感到不滿。舉例來說，歐洲聯盟（EU）針對進口汽車徵收10%關稅，是美國針對進口客車徵收稅率2.5%的4倍；不過美國針對利潤豐厚的進口皮卡車徵收25%的關稅。

福特汽車公司（Ford Motor Co）執行長法利（Jim Farley）在社群平台X上發文表示：「我們肯定川普總統審視所有進口車的構想，這是重要的一步…全面性的貿易政策對於實現總統加強美國汽車產業的願景至關重要。」

不過法利本週稍早也曾指出，川普的關稅政策已導致成本上升和更多混亂。

根據分析公司Wards Intelligence蒐集的汽車數據，去年美國境內銷售的新車中，有將近1/4被歸類為進口車，其數據不包括在美國、加拿大或墨西哥生產的汽車。

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川普在第一個任期內翻新「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA），對這3個國家製造的車輛所用的零件來源設下廣泛規範，75%以上零件來自這3個國家的所有汽車均可免關稅。

美墨加貿易協定預計將於2026年重新接受審視，一些分析家認為，川普近來針對汽車及加拿大、墨西哥商品徵收關稅的言論，可能是為重新談判這份協定鋪路。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140215