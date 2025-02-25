川普擬啟動加墨25%關稅 車用零件台廠多項措施因應

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美國總統川普今天表示，對墨西哥和加拿大緩徵關稅期限將至，將按時向加墨兩國課徵，台灣車用零配件廠商已採取各項因應措施，包括採取船上交貨、前進東南亞等地調整生產配置、布局半導體新事業轉型、或是由客戶吸收關稅調漲等方式。

川普在2月1日宣布將對墨西哥、加拿大進口商品加徵25%關稅，3日同意時間延30天，期限至3月4日。川普今天表示，「我們按時徵關稅」。

此外，川普在2月中旬進一步發出關稅威脅，指稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅。川普規劃一連串關稅措施，汽車整車和關鍵零配件產業無不繃緊神經，市場高度關注廠商應變策略。

觀察美國進口整車和零配件市場概況，投顧業者引述數據指出，若以整車進口金額來看，美國前5大汽車進口國包括墨西哥、日本、加拿大、韓國、德國，主要進口品牌車廠包括美國雪佛蘭（Chevrolet）、日本豐田（Toyota）、韓國現代（Hyundai）、韓國起亞（Kia）、日本日產（Nissan）；觀察車用零配件，美國最大進口國來自墨西哥，比重超過4成。

川普已於2月4日宣布對中國加徵10%關稅，美國關稅政策已影響中國電動車廠布局。產業人士分析，美國政府先前已對進口中國電動車徵收高額關稅，包括比亞迪（BYD）、長城（Great Wall Motor）、廣汽埃安（GAC AION）等中國車廠，布局轉向東南亞、中東、南美等市場。

業界人士指出，以往加拿大和墨西哥向美國出口汽車享有免關稅待遇，川普關稅變數，可能影響品牌車廠生產策略。

觀察台灣車用零配件廠商因應措施，汽車動力與安全零組件廠智伸科分析，短期內採取船上交貨FOB（由買方負責運輸）方式，對營運無太大影響，後續密切與客戶掌握訂單出貨排程、彈性調整生產出貨配置。

傳動系統製造廠倉佑指出，持續與傳統品牌車廠、第一階（Tier 1）汽車零組件供應商、售後維修市場件（AM）和原廠零件（OES）等客戶密切聯繫，除了鞏固既有汽車關鍵零件市場基礎，公司透過台灣嘉義廠與新布局東南亞兩地生產基地，彈性調整生產配置。

因應市場變局，倉佑加速布局半導體事業，台灣嘉義廠在2024年底逐步導入4款零組件試產，另外馬來西亞新廠在2024年10月動土，預計2026年第2季起量產半導體前段製程設備關鍵零件。倉佑也啟動泰國廠投資計畫，深化東南亞市場。

汽車內飾件廠廣華-KY在中國和墨西哥均有設廠，廣華-KY指出，墨西哥廠是配合客戶需求進行在地化生產，多數產品出貨給墨西哥當地客戶，短期內美國關稅政策不會有任何影響。

至於在中國布局，廣華-KY表示，從中國出口至美國產品占比，在中美貿易戰火點燃以來，逐年調整降低，新一輪美國對中國加徵關稅實際影響有限。

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LED車燈模組廠麗清指出，因應全球供應鏈分散趨勢，規劃與泰國、墨西哥當地台廠合作，採取製造分工模式，降低風險同時靈活因應市場變局。

麗清表示，已與客戶達成共識，未來若有關稅調整，將由客戶完全吸收，維持麗清毛利率穩定。（編輯：潘羿菁）1140225