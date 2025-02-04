中國未獲寬限期 美國課徵10%新關稅生效
2025/2/4 13:49（2/4 13:59 更新）
（中央社華盛頓/北京4日綜合外電報導）美國對中國進口產品加徵10%關稅措施今天生效，可能引發全球兩大經濟體之間新一波貿易戰。美國總統川普課徵懲罰性關稅的理由之一，是認為中國未阻止非法毒品流入美國。
路透社報導，川普昨天在最後一刻將對墨西哥與加拿大課徵25%關稅暫緩30天實施，以換取加墨兩國在邊境和犯罪執法上讓步。
但中國未獲類似寬限期，新關稅於美東時間今天凌晨0時1分（台灣時間下午1時1分）生效。
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英國廣播公司（BBC）報導，中國也將對美國課徵報復性關稅，預料對大型引擎汽車、皮卡貨車、煤、液化天然氣、原油和農業機具造成衝擊。
白宮發言人說，川普要等到本週稍晚才會與中國國家主席習近平談話。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140204
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