金融時報：中國擬對英特爾啟動正式調查

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（中央社北京4日綜合外電報導）「金融時報」報導，中國政府尋求在與美國總統川普的談判中取得籌碼，已恢復針對Google及輝達的反壟斷調查，並且正考慮也對英特爾啟動正式調查。

根據「金融時報」（Financial Times），中國國家市場監督管理總局今天宣布啟動對Google（谷歌）的反壟斷調查，兩名知情人士指稱，中方調查將著重在Google旗下Android作業系統的主導地位，以及是否對使用該系統的中國手機製造商造成任何損害，例如Oppo和小米。

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兩名知情人士表示，中國監管單位去年12月宣布針對輝達（NVIDIA）展開反壟斷調查，目前正考慮也對英特爾（Intel）啟動正式調查。

然而，其中一名消息人士指出，目前尚不清楚針對英特爾的調查性質，是否啟動正式調查恐受美中關係現狀影響。預計中國國家主席習近平未來幾天將與川普對話。（譯者：陳正健）1140204