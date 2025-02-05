美中關稅戰開打 川普：不急於與習近平對話

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他並不急於與中國國家主席習近平通話，儘管外界預期他們將在針鋒相對的關稅措施加劇貿易衝突後進行談話。

綜合法新社和路透社報導，在川普對中國商品徵收10%關稅的威脅今天生效幾分鐘後，北京宣布對美國能源、汽車和農業機械設備等進口產品開徵關稅。

此外，中國也對包括谷歌（Google）等企業發出可能實施制裁的通知，謹慎回應川普發動的關稅戰。

當被問及中國的報復性關稅，川普在白宮說，「沒有關係」。

在加拿大和墨西哥承諾加強行動，遏阻類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）和無證移民跨境進入美國後，川普昨天將對加墨徵收關稅的日期延至3月1日。

川普稍早曾表示，可能會在本週初與習近平對話，但他今天下午在白宮對記者說，他「不急於」與習近平通話。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）昨天表示川普將與習近平通話，但她今天說，目前沒有「關於兩人將於何時通話的最新消息」。

李威特在白宮西廂辦公室（West Wing）外對記者說：「他不會允許中國繼續取得並向我國分銷致命的芬太尼。這就是徵收關稅的原因。」

如同川普與墨西哥和加拿大領袖昨天對話一樣，美中領袖對話被視為可能降低或延後徵收關稅的關鍵。

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李威特表示，川普與習近平的通話仍需安排。

李威特說：「習主席確實為此與川普總統進行接觸，以討論此事，或許是為了開始談判，因此我們靜待後續發展。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140205