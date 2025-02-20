川普：可能與中國達成新貿易協議 預期習近平將訪美

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國和中國「有可能」達成新的貿易協議，還說他預期中國國家主席習近平將訪問美國，但未提供具體時程。

綜合法新社和路透社報導，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）告訴記者，美國2020年早已與中國達成「很棒的貿易協議」，雙方「有可能」達成新的協議。

習近平和川普的對話或互動被視為攸關可能放寬或延後貿易關稅措施。

川普在談到其他領導人訪問美國時也說：「最終，我們將邀請習主席，我們將請每個人來（美國）。」

習近平上次訪問美國是在2023年11月，與時任美國總統拜登舉行會談，當時是他第5度以中國國家主席身分訪美，雙方同意恢復兩軍高層溝通及管制強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）製造。

路透社提到，川普在1月20日上任前曾與習近平通話，討論短影音平台TikTok、貿易和台灣等議題。

川普今天告訴記者，他已在與中國談論TikTok議題。美國尋求促成TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）出售旗下這款熱門應用程式。

川普上週表示，他上任後也曾與習近平通話，但未透露談話內容細節。中國外交部當天未就川普言論直接置評，僅提到1月17日習近平曾「應約」與川普通電話，中方已發布相關消息稿。

美中多年來關係緊張，雙方在貿易關稅、網路安全、TikTok、台灣、香港、人權及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源等議題上意見分歧。

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川普也告訴記者，他可能就俄烏戰爭議題與俄羅斯達成協議。

川普說：「我們可與俄羅斯達成協議以遏阻殺戮。」他還說，他認為俄方希望看到戰爭結束。（譯者：盧映孜/核稿：劉淑琴）1140220