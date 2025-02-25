美媒：中國去年駭入共和黨電郵系統 欲知黨綱如何闡述台灣

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）華爾街日報報導，知情人士指稱，中國駭客去年入侵美國共和黨電子郵件系統，想要知道共和黨計劃如何在黨綱中闡述台灣問題的內部資訊。

根據華爾街日報（Wall Street Journal），美國共和黨全國委員會（RNC）去年為密爾瓦基全代會做準備期間，也悄悄應對一起嚴重的資安漏洞事件，與中國政府有關聯的駭客入侵該委員會內部通訊系統。

知情人士指稱，去年7月初，微軟（Microsoft）聯繫了共和黨高層，告知他們駭客已入侵共和黨全國委員會的電子郵件系統長達數月。

記者艾森斯塔特（Alex Isenstadt）在即將出版的新書「復仇：川普重返白宮的幕後歷程」（Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power,暫譯）中，披露這起先前未被報導的駭客攻擊事件。

華爾街日報檢視了這本定於下月出版新書的節選，並核實了這起駭客攻擊事件。

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知情人士表示，共和黨全國委員會高層認為，駭客想要知道共和黨計劃如何在黨綱中闡述台灣問題的內部資訊。

據報導，2016年共和黨全國委員會在其60頁的黨綱中，呼籲與台灣達成自由貿易協定。但2024年黨綱在全國代表大會召開前夕發布，篇幅減少至僅16頁，其中沒有提到台灣。（譯者：陳正健）1140224