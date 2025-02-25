美媒：川普政府尋求加強對中國晶片管制

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）路透社今天援引彭博（Bloomberg News）報導，川普政府打算加強對中國半導體的限制，延續並擴大前朝拜登政府限制北京科技實力的種種措施。

報導指出，美國官員最近與日本和荷蘭官員會面，商討限制日商東京威力科創公司（Tokyo Electron）與荷商艾司摩爾（ASML）工程師維護中國半導體設備的事宜。

彭博引述知情人士說法報導，川普政府部分官員還打算進一步限制無需許可就能出口到中國的輝達（Nvidia）晶片數量與類型。

輝達發言人與日本經濟產業省不願置評。

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東京威力科創公司、艾司摩爾、白宮與荷蘭對外貿易暨發展援助部沒有立即回覆路透社的置評請求。

根據報導，川普的目標是讓關鍵盟友與美國保持一致立場，對中國施加限制措施，類似美國晶片設備公司科林研發股份有限公司（Lam Research）、科磊公司（KLA）與應用材料公司（Applied Materials）所面臨的限制。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140225