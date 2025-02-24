彭博：川普新任期對中國出組合拳 涉投資貿易等領域

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，美國總統川普政府針對中國採取一系列涉及投資、貿易和其他議題的措施，可能會導致美國與其最大經濟競爭對手中國之間的關係快速惡化。

川普21日簽署「美國優先投資政策」（America First Investment Policy）備忘錄，要求美國外來投資審查委員會（CFIUS）擴大限制中國投資美國科技、能源等戰略領域。

與此同時，美方告訴墨西哥官員，應對中國進口產品徵收關稅。在此之前，中國企業為了規避川普於第1個總統任期實施的關稅，將產線轉移到墨西哥。

美國還提議對使用中國製造的商船徵收費用，稱此舉有助於抗衡中國在船舶生產的主導地位，導致今天中國航運股收盤下跌。

整體而言，這些措施等同於川普在第2個任期開始後，對北京當局採取的最全面、最有力的打擊。但對於川普希望與中國達成減少對美貿易順差的協議來說，情況可能變得更加複雜。

這份向CFIUS發出的備忘錄似乎是近期一連串行動中影響最大的一項。備忘錄將中國定義為「外國對手」，並表示需要做出改變，以保護美國的科技、糧食供應、農地、礦產、自然資源、港口和航運碼頭等寶貴資源。

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備忘錄還提到，美國政府應審查1984年與中國簽訂的一項使個人與企業免於雙重課稅的稅務協議，以及中國企業用來在美上市的「可變利益實體」（VIE）模式。

備忘錄發布後，中國外交部發言人林劍表示，「美國加嚴對中國赴美投資的安全審查，嚴重打擊中國企業對美投資信心」，還說「中國敦促美方停止將經貿問題政治化、武器化」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140224