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俄駐馬賽總領事館遭爆炸攻擊 法國外交部譴責暴行

2025/2/24 21:22（2/24 22:12 更新）
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俄國駐馬賽總領事館24日傳出遭人投擲汽油彈。圖為法國消防員聚集在領事館門口。（路透社）
俄國駐馬賽總領事館24日傳出遭人投擲汽油彈。圖為法國消防員聚集在領事館門口。（路透社）
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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）適逢俄烏戰爭滿3週年，俄國駐馬賽總領事館上午驚傳爆炸案，時機敏感。法國外交部聲明譴責所有對外交館處造成的安全危害，強調外交機構不可侵犯性。法國政治人物也譴責攻擊。

俄羅斯入侵烏克蘭滿3週年，俄羅斯駐法國馬賽（Marseille）總領事館周邊今天上午傳出遭人投擲汽油彈。

警方表示，30多位消防員、警察和排雷小組第一時間趕赴現場，並封鎖街區。所幸爆炸並無造成傷亡和損失。

法國外交部下午發出聲明，譴責對於俄羅斯駐馬賽總領事館的攻擊。外交部新聞稿表示，「法國譴責所有對外交館處的安全危害」，並強調，「外交和領事機構及其人員的不可侵犯、保護和完整性是國際法基本原則」。

法國警方向法新社指出，總領事館被投擲3個自製引爆物。法媒報導，只有2個扔到建物的花園被引爆，未引爆的則成為警察研究的證物。

案件現已由司法警察接手，目前還在初步調查階段，細節尚不明朗。

但在爆炸發生第一時間，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）便向俄媒稱，「事件具有恐怖攻擊特徵」，要求法國政府全面徹查。

莫斯科方面表示：「我們要求駐地國盡快著手全面調查，並採取措施，以加強外交部駐外館處安全」。

今天正巧為俄羅斯進攻烏克蘭3週年，案件發生引人聯想。不少政治人物同聲譴責俄國總領事館遭攻擊一事。

右翼共和黨（LR）國民議會議員博葉（Valerie Boyer）在社群媒體上寫道，俄國領事館是攻擊案受害者，「這樣的攻擊很可能造成許多人受傷，必須強力譴責」。

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隆河口省（Bouches-du-Rhone）省議會主席華沙（Martine Vassal）也在社群媒體上表示，無論國際脈絡如何，攻擊事件「無法接受」，並深信攻擊案嫌犯將很快被繩之以法。

於此同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）人正在美國華府，拜會美國總統川普。由於川普對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）態度日益友好，分析馬克宏希望利用他與川普的「特殊」友誼，敦促川普為盟友安全著想，讓美國領袖將歐洲納入終結烏克蘭戰爭的談判之中。（編輯：高照芬）1140224

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