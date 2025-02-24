美國促俄烏儘速停火 莫斯科主張敲定長久和平協議
2025/2/24 17:18（2/24 17:58 更新）
（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄國一名高階外交官告訴俄羅斯新聞社，俄羅斯期盼就烏克蘭問題達成一項長久和平協議，以根除俄國所認定的衝突肇因，而非快速達成一份美國支持但戰火旋即重燃的停火協議。
今天是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令數以萬計俄軍入侵烏克蘭滿3週年的日子，俄羅斯新聞社（RIA）發布針對俄國外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）的專訪內容。
雷雅布可夫表示，莫斯科致力於達成一項經得起時間考驗的烏克蘭協議。
俄羅斯新聞社引述雷雅布可夫的話報導指出：「我們能夠充分體認美方亟欲儘速停火的期盼，但…沒有長久解決方案的停火，將導致戰火旋即復燃，並將造成衝突再起，甚至導致更嚴重的後果，其中包括對俄美關係的影響。我們不希望看到這種情況。」
他說：「我們應該找到一個長久的解決方案，而這個解方必然要包括一個要件，也就是根除發生在烏克蘭境內與周遭各種情況的肇因。」
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針對美俄兩國上週在利雅德晤談，莫斯科已表示雙方同意致力於恢復雙邊關係，以及準備磋商烏克蘭問題。雷雅布可夫說，對於美國總統川普（Donald Trump）所提的烏克蘭和平計畫，這次會談並未提供更多明確訊息。
雷雅布可夫於專訪中重申俄國立場指出，由於北大西洋公約組織（NATO）「無限制」東擴，俄羅斯別無選擇對烏克蘭發動「特別軍事行動」。對於俄國揮軍入侵，烏克蘭與西方國家稱之為殘暴的殖民主義式征服之戰。（譯者：曹與帆/核稿：嚴思祺）1140224
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