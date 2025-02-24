澤倫斯基：為換取美援 恐被迫簽礦產協議

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他可能被迫與美國簽署一項經濟協議，此協議將確保美國繼續援助烏克蘭，代價是美國將從烏克蘭礦產資源中獲利。

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔舉行的政府官員論壇上，紀念俄羅斯全面入侵烏克蘭3週年的記者會表示：「如果你們的條件是『不簽協議就沒有援助』，那麼情況就很清楚。」

「如果我們被迫且無法不這麼做，那或許我們只能這樣選擇…我只希望能與川普總統對話。」

川普政府向澤倫斯基施壓要求簽署協議，允許美國獲得烏克蘭稀土礦產，作為美方對基輔提供援助抵禦俄羅斯入侵的補償。

澤倫斯基先前拒絕簽署美國的初步提議，認為提議中並沒提供烏克蘭阻止俄羅斯攻擊所需的安全保障。

澤倫斯基今天表示，他願意達成一項協議讓美國從烏克蘭礦產中獲利，但無法接受川普政府最初所提的5000億美元金額。

澤倫斯基說：「我不會簽署任何需要10代烏克蘭人來承擔後果的協議。」

澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天與經濟部長思維里登科（Yuliia Svyrydenko）提前離開基輔論壇。葉爾馬克表示，他們與美國官員就一項潛在協議進行會談。

葉爾馬克表示，烏克蘭礦產資源是「非常重要的元素，可以在整體安全保障中發揮作用，包括軍事保障和其他保障」。

此外，澤倫斯基在回答是否會為了烏克蘭和平放棄總統職位的問題時，他表示如果這能在北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟安全保護傘下，實現長久的戰爭結束，他願意這麼做。

俄羅斯外交部副部長昨天表示，正籌備川普和蒲亭的會面，至少對川普政府而言，這是俄羅斯領袖孤立狀態開始解凍的進一步訊號。

川普近幾週與俄羅斯官員接觸，以及同意重啟與莫斯科的外交關係與經濟合作，代表美國政策戲劇性的轉變，這引起了烏克蘭與歐洲各國領袖不安。

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歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與其它歐盟高級官員，明天將抵達基輔與烏克蘭政府會談。

川普政府的美國政策變動，歐洲領袖近日忙於制定回應措施，並提出華盛頓停止援助時持續支持基輔的機制。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140224