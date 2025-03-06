武器與情報停供 烏克蘭恐今夏前耗盡美軍援

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（中央社華盛頓/倫敦5日綜合外電報導）美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基口角後，暫停對烏軍援與情報分享，烏方評估美援彈藥可能今夏前耗盡。據稱美國已切斷空襲預警及海馬士火箭所需的衛星數據。

英國「金融時報」引述一名烏克蘭情報高層表示，烏軍可能在「兩到三個月內」用完最後一批美國軍事援助，「這之後會對我方造成極大難題，雖然不至全面崩盤，但我們勢必得被迫更快從一些地方後撤」。

歐洲盟國近日加大為烏克蘭籌集資金和採購軍事裝備力道。但歐陸仍苦於武器產能上不來，且一些關鍵裝備依然是美國所獨有。

烏克蘭目前5套美製愛國者飛彈系統若缺少攔截彈，將重創烏國防空能力，然而俄羅斯正擴大以無人機、飛彈深入打擊烏克蘭腹地。

芬蘭智庫「黑鳥集團」（Black Bird Group）觀察俄烏戰爭的分析師卡斯特黑勒米（Emil Kastehelmi）表示，若烏軍被迫沒法使用手中最精良防空系統，「最終烏克蘭得做出艱難的優先抉擇：保衛機場、電廠或武器工廠，究竟孰輕孰重」。

雖然烏軍目前所用的無人機大多為國產，但烏軍仍使用大量美國武器和車輛，這些武器和車輛有賴不斷後勤維護和料件穩定供應。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員考夫曼（Michael Kofman）說：「我的整體看法是會在幾個月內開始看到重大影響，主要在於烏軍實施精確打擊的能力。」

華爾街日報指出，美方官員認為暫停情報共享的效果較能立竿見影，這可能比暫停武器交付更快逼烏克蘭坐下談判，因為即便暫停交付武器，烏克蘭手上現有還夠打上好幾週。

「經濟學人」記者卡洛爾（Oliver Carroll）在X貼文，稱美國已切斷給烏克蘭的空襲警報系統及海馬士（HIMARS）長程火箭瞄準所需的衛星數據，寫道「美國於基輔當地時間5日下午2時切斷關鍵的預警通聯線路，之前也切斷提供海馬士目標的情報數據，烏克蘭已無法收到遠程打擊所需即時資訊」。

紐約時報指出，雖然歐洲也能提供烏克蘭衛星影像標定戰場上俄軍目標，尤其英、法。然而歐洲衛星監控密度與實時效能不若美國衛星，烏克蘭官員坦承若美方持續停止情報分享後果堪憂。

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如果暫停武器交付持續到夏初，烏克蘭將失去包括先進的防空系統、地對地彈道飛彈、導航系統和遠程火箭。長時間缺乏這些武器會損害烏克蘭打擊遠程目標能力，並恐使烏克蘭城市和軍隊更易遭空襲。