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動用俄凍結資產孳息 英貸款烏克蘭全用於軍事創首例

2025/3/2 18:13（3/2 19:00 更新）
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英國首相施凱爾（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）1日在倫敦唐寧街首相官邸會談，期間在兩人見證下，英國財政大臣里夫斯（中）與烏克蘭財政部長馬欽柯視訊簽署雙邊軍事貸款協議。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月2日
英國首相施凱爾（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）1日在倫敦唐寧街首相官邸會談，期間在兩人見證下，英國財政大臣里夫斯（中）與烏克蘭財政部長馬欽柯視訊簽署雙邊軍事貸款協議。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年3月2日
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（中央社記者陳韻聿倫敦2日專電）英國與烏克蘭1日簽署金額約22.6億英鎊（約新台幣935億元）的貸款協議，資金將全數用於提升烏克蘭軍事能力。烏克蘭將運用俄羅斯遭凍結主權資產的孳息還款，是俄羅斯相關資產孳息全數被用於增進烏克蘭軍力首例。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，迄今已逾3年。英國財政部表示，俄羅斯有義務為俄方給烏克蘭造成的損害付出代價，這一點就國際法而言，十分明確。

儘管美國總統川普（Donald Trump）政府強力對俄烏 「促和止戰」，英方已數度表示，目前戰火依然未息、俄方未停止侵略，無論最終是否透過談判「止戰」，都必須盡力讓烏克蘭處於最有利地位。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）1日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於倫敦唐寧街首相官邸會談，期間在兩人見證下，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）與烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）視訊簽署雙邊軍事貸款協議。

英國財政部表示，貸款將分3年平均撥付，每批金額約7億5200萬英鎊，烏克蘭預計下週稍晚即可取得第一批資金。

英國政府已每年劃定30億英鎊的軍援烏克蘭基本預算；1日簽署的新軍事貸款是在30億英鎊年度軍援烏克蘭基本預算之外，額外提供的資金。

英國財政部指出，強大的烏克蘭對英國的國家安全至關重要，而國家安全是任何政府的首要責任。

施凱爾近日宣布自2027年起，將英國的防衛支出提升至國內生產毛額（GDP）的2.5%，且目標為最早自2029年起，將其提升至GDP的3%。目前英國防衛支出約占GDP的2.3%。英國政府表示，這是自冷戰結束以來，英國最大規模的國防支出持續增長。

里夫斯近日另表態，她有意改變英國國家財富基金（National Wealth Fund, NWF）的使用權限，將部分資金用於國防。

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英國NWF目前規模約278億英鎊。NWF集合公、私部門資金，以往僅用於發展綠色能源及其他基礎建設計畫。一旦NWF可用於安全防衛支出，相關資金將與施凱爾近日宣布的國防支出增幅分開計算。

英國目前正與其他歐洲國家討論成立共同融資基金，以利各國在不違反舉債上限等財政紀律的前提下，提升對安全防衛的支出，並進行軍事採購和研發合作。（編輯：田瑞華）1140302

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